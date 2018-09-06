Рауль Хаджимба встретился со спикером Народного Собрания Сирии

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 6 сентября встретился со спикером Народного Собрания Сирии Хаммудом ас-Сабагом в ходе официального визита в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

© Фото : Сайт Министерства экономики Республики Абхазия Абхазия и Сирия заключили Соглашение о беспошлинной торговле

Спикер Народного Собрания Сирии поприветствовал Рауля Хаджимба.

"Мы высоко оцениваем ваш исторический визит в Сирию. Это итог шага по признанию двух республик, также имеющего историческое значение. Сегодня весь мир и, в частности, сирийский народ наблюдает за вами. Встреча с президентом Сирии отражала взаимную поддержку и хорошие отношения между руководством и народами наших стран", — сказал Хаммуд ас-Сабаг.

Благодаря сирийскому народу, стойко защищавшему свою землю, всем, кто погиб в этой борьбе, героизму сирийской армии, заговоры против Сирии потерпели поражение, заметил он.

"Мы также не забываем поддержку, которую оказали дружественные страны, стратегические партнеры во главе с Российской Федерацией, верные многочисленные друзья, которыми являетесь и вы", — отметил Хаммуд ас-Сабаг.

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Рауль Хаджимба сказал, что большой Договор, который был подписан по итогам встречи с президентом Сирии, придает новый импульс развитию нашего взаимодействия.

"Связи Сирии и Абхазии имеют давнюю историю. Современный мир требует более активного взаимодействия. На сирийской земле проживают наши адыгские братья, абхазы. Мы гордимся тем, что они встали рядом с руководством Сирии, для того чтобы страна сохранилась", — подчеркнул Хаджимба.

Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию. Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Сирия объявила о международном признании Абхазии и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.