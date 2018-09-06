Первый официальный: как встречали Рауля Хаджимба в Сирии

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию. Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

В ходе переговоров президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы развития абхазо-сирийских отношений.

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

Сирия объявила о международном признании Абхазии и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.