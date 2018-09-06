Как иностранный: в Абхазии предложили новые методики изучения русского языка

О том, какие семинары проводятся в Доме Москвы в Сухуме для абхазских учителей, почему русский язык нужно изучать как иностранный и что дают семинары педагогам, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Доме Москвы в Сухуме уже второй день для абхазских учителей проходят лекций по методикам изучения русского языка.

"Это заказ центрального аппарата Россотрудничества в Москве. Они разыграли тендер на проведение методических мероприятий для повышения квалификации абхазских педагогов. Тендер выиграл Международный институт охраны труда, который занимается изучением и обобщением лучших мировых педагогических практик", – поясняет исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

© Sputnik Сария Кварацхелия Лекция преподавателей РУДН в Доме Москвы

Официальное название проекта сложное. "Методические мероприятия по вопросам использования новых форм и методов использования преподавания русского языка и литературы, направленных на продвижение, поддержку и укрепление русского языка, и обеспечение качественного образования на русском языке в Абхазии". Но местных филологов и лингвистов это не пугает. Более двух десятков учителей приходят послушать лекторов из Москвы.

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Язык через культуру, культура – через язык

"У абхазских преподавателей русского языка есть интерес к русскому языку, к практике его использования, к материалам, связанным с теоретическими представлениями и методикой работы. Материалов учебных не хватает, и это понятно. Времена сейчас трудные. И мы как бы только начинаем восстанавливать наши контакты и возможности, и эту работу за рубежом. Абхазия на особом счету. Мы привезли материалы для школ, школьных и вузовских преподавателей", – объясняет лектор, доцент кафедры Русского языка и межкультурной коммуникации факультета Гуманитарных и социальных наук РУДН Анатолий Тряпельников.

По его словам, хороший опыт преподавания языка был разработан еще в советское время. Тогда была создана целая система обучения русскому языку в национальных школах республик. После развала же Советского Союза система не исчезла, но изменилась.

"А опыт тогда был накоплен огромный и положительный, который нельзя забывать. Поэтому мы привезли такие материалы, которые делались с условием преподавания русского языка в русской школе ближнего и дальнего зарубежья. Как мы знаем, русские школы были в республиках Советского Союза. Преподавание русского языка сегодня очень нуждается в поддержке", – считает лектор.

© Sputnik Сария Кварацхелия Лекция преподавателей РУДН в Доме Москвы

Главная идея авторов проекта – подход к изучению русского языка как к иностранному. Это, как отметил Тряпельников, дает возможность посмотреть на процесс обучения со стороны.

"У нас два блока материалов. Есть материалы для школьников с первого по четвертый класс, потом для продвинутых учеников, которые нуждаются в развитии своей речи, в страноведческих знаниях. Мы также привезли большой блок материалов, который называется "Русь, Россия, русский язык". Здесь идет опора на историко-культурный подход к изучению языка. Эти материалы очень востребованы учителями как по языку, так и по литературе. Метод позволит изучать русский язык через культуру и наоборот – культуру через русский язык", – пояснил он.

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Творческий подход к тексту

Участница семинаров Лиана Ферманян пока только обучается в Абхазском госуниверситете на филологическом факультете. Но лекции в Доме Москвы ей не просто интересны, но и полезны как будущеу специалисту.

"Моя однокурсница работает здесь, в Россотрудничестве. Через нее узнала о семинарах. Второй день уже здесь присутствую. Впечатления положительные. У нас не часто проводятся семинары по русскому языку и литературе. Конечно, хотелось бы почаще видеть опытных лекторов из России. Они делятся своим многолетним опытом, при этом знакомят с новыми подходами к изучению русского языка и литературы, когда текст рассматривается не только с научной точки зрения, но и творчески. Дается информация не только о литературе и русском языке, но и об искусстве, музыке. Очень интересно. Дает очень много информации", – рассказала Ферманян.

За три дня лекторы из Москвы не успеют провести подробные семинары по всем блокам. Но их цель сейчас – ознакомить абхазских учителей с методическим материалом и установить с ними контакт для дальнейшего сотрудничества. Те, кто особенно заинтересовался методиками, могут продолжить свое знакомство с проектами московских лекторов уже по интернету.

"Сейчас эпоха интернета. У нас есть центр, который проводит дистанционные курсы по русскому языку. Мы налаживаем коммуникацию с помощью технических средств. В интернете также слушатели могут найти базу материалов, которыми они смогут воспользоваться", – добавил доцент кафедры Русского языка и межкультурной коммуникации факультета Гуманитарных и социальных наук РУДН Анатолий Тряпельников.

Семинары от ведущих преподавателей России продолжатся в Доме Москвы в октябре 2018 года.