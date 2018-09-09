Служба госохраны Абхазии огласила свою версию аварии, в которой погиб премьер Гагулия

Авария, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, произошла на открытом участке дороги, где не было слепых поворотов и была хорошая видимость.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подробности о том, как произошла авария, в которой погиб премьер-министр Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника ГСО Руслан Измайлов.

Правительственный кортеж двигался в сторону Сухума с разрешенной скоростью, дистанцией и с соблюдением правил дорожного движения. Колонну возглавляли автомобили ГАИ – сопровождение, необходимое для перемещения правительственных машин.

На участке, где произошла авария, разрешенная скорость – 90 километров в час. В пределах этой скорости двигался правительственный кортеж.

Первые видеокадры с места аварии, в которой погиб премьер Абхазии>>

"Перед выездом с границы была поставлена задача доехать спокойно, аккуратно, – пояснил замначальника ГСО Руслан Измайлов. – Мы выполнили расстановку автомашин согласно задаче. Впереди ехал президент, за ним два автомобиля безопасности, затем машина премьера, два авто безопасности, замыкал кортеж автобус с членами делегации. Дистанция между автомобилями была соответствующая нормам, то есть та, которая позволяет предпринять действие в любой дорожной ситуации".

Авария произошла на открытом участке дороги, где не было слепых поворотов и была хорошая видимость.

По встречной полосе шли две легковушки: темный седан и за ним – ВАЗ 2199. Дистанция между ними была примерно 20 метров, то есть дистанция, позволяющая водителю максимально быстро принять правильное решение.

"Когда автомобили стали равняться с колонной, темный седан сбавил скорость и прижался к правой обочине, соблюдая правила дорожного движения. Водитель же ВАЗ-2199, видимо, не рассчитал, выполнил экстренное торможение, после чего либо техническая неисправность, либо неопытность, но вместо того, чтобы принять правую сторону, совершил маневр в сторону встречного движения, то есть в сторону нашего кортежа, и он на скорости, практически под прямым углом вылетел на встречную полосу и ударил автомобиль "Camry". Практически удар влобовую получился. Автомобиль, в котором находился премьер, не имел возможности совершить маневр, то есть водитель ВАЗ-2199 ему практически шансов не оставил", – поделился подробностями страшной аварии Руслан Измайлов.

Автомобиль "Toyota Camry" занесло, он вылетел на встречную полосу и правой стороной лег на обочину. А ВАЗ-2199 остался на дороге.

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"То есть водитель ВАЗ не соблюдал дистанцию и предпринял опасный маневр для остальных участников дорожного движения. Сразу после аварии водитель и охранник выбрались из автомобиля и стали эвакуировать премьера. Дверь сразу открыли, к этому моменту мы сами подъехали и помогли вытащить Геннадия Леонидовича. Максимально быстро приняли решение транспортировать в Гудаутскую ЦРБ. Он был без сознания, но еще подавал признаки жизни, был слабый пульс. Мы в сопровождении милиции быстро доставили премьера, больница уже была предупреждена о том, что пациент тяжелый, то есть там уже были готовы. Но в больнице сообщили, что он скончался", – добавил Измайлов.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги Псоу-Сухум около 23:00 8 сентября.