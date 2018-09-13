Логопед: в Абхазии стало больше детей с дефектами речи

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Количество детей с речевым дефектом в Абхазии ежегодно растет, сообщила в интервью радио Sputnik логопед-дефектолог Индира Кварчия.

По словам врача, до двух тысяч детей с нарушениями речевой деятельности стоят на учете логопедов в детской поликлинике Сухума. В основном патологии речевой деятельности проявляются на ранних этапах развития от года до семи лет. Если ребенок до трех лет не начал разговаривать, нужно обращаться к врачу.

© Sputnik . Виталий Аньков Врач о плановом медосмотре детей в Абхазии: родители могут не подозревать о болезни

"В Абхазии контингент проблемных детей с каждым годом растет. Это связано в основном с генетическими нарушениями, экологией, питанием и внутриутробными нарушениями в процессе развития. Большую роль играет также среда, в которой обитает мать, как она питается, какой образ жизни ведет, а также экологические факторы", — объяснила Кварчия.

Логопед также добавила, что в детской поликлинике Сухума существуют все условия для обследования и оказания помощи детям с речевыми отклонениями – проводится физиотерапия и лечебная физкультура, логопедический массаж, разработка артикуляции, постановка звуков, общий массаж лица и языка.

"Этим занимается именно тот человек, который проходил специализацию в этой области, который знает все биологически активные точки, отвечающие за функциональность развития речи", —сказала врач.

Габозова: медосмотром "для галочки" можно навредить ребенку>>

Детская поликлиника Сухума ежегодно проводит полные плановые проверки детей на наличие речевых дефектов. Для обследования детей с речевыми отклонениями задействованы врачи УЗИ, неврологи, массажисты и логопеды.