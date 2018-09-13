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Логопед: в Абхазии стало больше детей с дефектами речи

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В Абхазии
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Логопеды-дефектологи ежегодно проводят плановые осмотры детей с речевыми дефектами в Сухумской детской поликлинике.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Количество детей с речевым дефектом в Абхазии ежегодно растет, сообщила в интервью радио Sputnik логопед-дефектолог Индира Кварчия.

По словам врача, до двух тысяч детей с нарушениями речевой деятельности стоят на учете логопедов в детской поликлинике Сухума. В основном патологии речевой деятельности проявляются на ранних этапах развития от года до семи лет. Если ребенок до трех лет не начал разговаривать, нужно обращаться к врачу.

Прием у детского врача
© Sputnik . Виталий Аньков
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"В Абхазии контингент проблемных детей с каждым годом растет. Это связано в основном с генетическими нарушениями, экологией, питанием и внутриутробными нарушениями в процессе развития. Большую роль играет также среда, в которой обитает мать, как она питается, какой образ жизни ведет, а также экологические факторы", — объяснила Кварчия.

Логопед также добавила, что в детской поликлинике Сухума существуют все условия для обследования и оказания помощи детям с речевыми отклонениями – проводится физиотерапия и лечебная физкультура, логопедический массаж, разработка артикуляции, постановка звуков, общий массаж лица и языка.

"Этим занимается именно тот человек, который проходил специализацию в этой области, который знает все биологически активные точки, отвечающие за функциональность развития речи", —сказала врач.

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Детская поликлиника Сухума ежегодно проводит полные плановые проверки детей на наличие речевых дефектов. Для обследования детей с речевыми отклонениями задействованы врачи УЗИ, неврологи, массажисты и логопеды.

Теги:
дети, Абхазия


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