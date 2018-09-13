Старожилы помнят: в Абхазию спустя три десятка лет приехал театр Адыгеи

Гастроли Национального театра Адыгеи пройдут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 15 по 23 сентября.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Национальный театр Адыгеи возвращается в Абхазию спустя три десятка лет, рассказал корреспонденту Sputnik заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

Адыгейский театр знаком абхазскому зрителю старшего поколения. Касей Хачегогу 34 года назад привез труппу в Абхазский драмтеатр и показал несколько спектаклей.

На этот раз адыгейские актеры покажут спектакли "Кабала святош", "Слуга двух господ", театрализованную литературно-музыкальную композицию "Заклинаю, помните!", сказку для детей "Только вперед!" и проект "Кавказский меловой круг" по Бертольду Брехту.

"Весь Кавказ хорошо танцует. А вот жанр драматический должен звучать хорошо, четко. Мы говорим о том, как не потерять свой язык, свои корни. И для того, чтобы немножко устыдить абхазов, не знающих родной язык, мы решили выучить несколько ролей на абхазском языке. Мы, адыги, попытаемся поговорить с абхазами на их родном языке. Думаю, зрителю будет приятно", – раскрыл тайны режиссер Хачегогу.

Вместе с адыгейскими актерами на одной сцене выступят и абхазские. Труппа Абхазского драмтеатра помогает гостям выгружать и расставлять на сцене декорацию.

"Мы уже два дня здесь. Хорошо сдружились с генеральным директором театра Нодаром Викторовичем (Чанба – прим.). Думаю, что наша дружба будет укрепляться и укрепляться. Надеюсь, на следующий год Абхазский театр приедет уже к нам в гости", – добавил адыгейский режиссер.

Генеральный директор Абхазского театра рассказал, что актеры Абхазского драмтеатра радостно восприняли новость о гастролях братьев из Адыгеи.

"О том, что Адыгейский театр собирается приехать к нам, я узнал буквально в первые дни, когда я начал работать здесь генеральным директором. Новость подстегнула нас организоваться и сплотиться лучше. Наши актеры ждали гостей. Гастроли необходимо проводить постоянно, а не изредка. Это должно происходить постоянно, потому что это важно и для развития творчества, и для укрепления братских отношений", – отметил Нодар Чанба.

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Нодар Чанба добавил, что проекты коллег из Адыгеи очень интересны. Высшей формой творчества гендиректор Абхазского драмтеатра назвал проект "Кавказский меловой круг" по Брехту.

"Это мы увидим на нашей сцене, и это дорогого стоит!" – восторженно резюмировал Чанба.

Гастроли Национального театра Адыгеи пройдут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 15 по 23 сентября.