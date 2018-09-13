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Задержаны подозреваемые в ограблении Сбербанка в Сухуме

© Sputnik . Виталий Белоусов
В Абхазии
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178311

Вооруженное ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии вблизи Красного моста в Сухуме произошло 10 сентября.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Задержана группа лиц подозреваемых в совершении разбойного нападения на отделение Сберегательного банка Абхазии, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Сбербанк Абхазии
© Фото: mikhed
МВД Абхазии завело уголовное дело по факту ограбления Сбербанка в Сухуме

"В отношении них в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых в ближайшее время будет предоставлена детальная информация", — отметили в МВД.

Сообщение об ограблении отделения Сбербанка в Сухуме поступило в дежурную часть УВД столицы 10 сентября в 13:00.

Установлено, что трое вооруженных лиц в масках, одетые в черную полевую форму, примерно в 12:40 ворвались в отделение Сберегательного банка в городе Сухум и под угрозой применения насилия в отношении должностных лиц завладели 205 тысячами рублей.

Оперативники установили марку автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. Сотрудники милиции обнаружили автомашину в Сухумском районе.

Следственный отдел УВД по городу Сухум возбудил уголовное дело за разбойное нападение на отделение Сбербанка 12 сентября.

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Учредитель и единственный акционер Сбербанка Абхазии – это государство в лице Нацбанка страны. В настоящее время активы Сбербанка Абхазии составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы Республики Абхазия. У Сбербанка Абхазии 7 филиалов, 15 дополнительных офисов на территории страны.

Теги:
задержание, ограбления, Сбербанк Абхазии, МВД Абхазии, Абхазия


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