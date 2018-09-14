Если погода даст: ремонт дороги к Мемориалу Ардзинба завершат через неделю

Укладка нового асфальта на улице Адлейба в Сухуме началась две недели назад, протяженность дороги – восемь километров.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Укладка нового асфальта в Сухуме на улице Адлейба, ведущей к Мемориалу Ардзинба, будет завершена на следующей неделе, если погодные условия будут благоприятными, сказал в интервью Sputnik прораб ДСК "Гудаута" Батал Аргун.

"Мы ведем укладку асфальтобетонной смеси, уже сделали почти шесть километров. Задействовано три катка и асфальтоукладчик, у нас еще есть вспомогательные машины, есть водовоз и автогудронатор, который делает поливку", — добавил он.

По словам прораба, разбитые участки дороги выравниваются, затем рабочие приступают к укладке асфальта.

"Толщина дорожного покрытия — пять сантиметров, ширина проезжей части меняется от 12 до 14 метров. Асфальт мы кладем уже четырнадцатый день", — рассказал Батал Аргун.

© Sputnik . Авидзба Бадрак Укладка нового асфальта на улице Адлейба в Сухуме

Прораб сообщил, что в день рабочие укладывают от 700 до 800 тонн асфальта. Решение о строительстве дороги на улице Адлейба в Сухуме было принято на заседании Кабинета Министров Абхазии 26 июля 2018 года.

Протяженность ремонтируемого участка — восемь километров.