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14 сентября Президент Рауль Хаджимба провел рабочее совещание в Министерстве обороны Республики Абхазия

Парад Победы и поездка в Сирию стали темами встречи Хаджимба с военными

© Фото: Официальный сайт президента Абхазии
В Абхазии
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В параде Победы будет задействовано около полутора тысяч человек и 119 единиц военной техники. По словам министра обороны Мираба Кишмария, личный состав уже обеспечен всем необходимым в полном объеме.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел рабочее совещание по подготовке ко Дню Победы в Министерстве обороны республики в пятницу 14 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Наала Авидзба.

В параде будет задействовано около полутора тысяч человек и 119 единиц военной техники. По словам министра обороны Мираба Кишмария, личный состав уже обеспечен всем необходимым в полном объеме.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на совещании с Кабинетом Министров
© Фото: Официальный сайт Президента Абхазии
Хаджимба Кабмину Абхазии: ни на минуту нельзя останавливать работу

"С 6 июля 2018 года было проведено 10 тренировок пеших колонн парадного расчета на площади Свободы в городе Сухум. До начала торжественных мероприятий будет проведено еще 2 тренировки",  – доложил Кишмария.

Президент Хаджимба подчеркнул, что все усилия ведомства должны быть направлены на укрепление обороноспособности Абхазии.

"Мы гордимся тем, что у нас есть люди, которые носят военную форму и готовы в любой момент встать на защиту Родины. Мы должны и далее идти по пути укрепления обороноспособности нашей страны вместе с нашим стратегическим союзником. Но, хочу подчеркнуть, в целом все зависит именно от нас с вами, от того, насколько грамотно будет применена поддержка, которую нам оказывают. Во имя тех, кто погиб, во имя будущего нашего государства мы должны сделать все, чтобы работа этой государственной структуры была организована на самом высоком уровне", – сказал Хаджимба.

В ходе встречи Хаджимба ответил на вопросы офицеров по оборонной политике, о предстоящих мероприятиях к 25-летию Победы в Отечественной войне и о прошедшем официальном визите в Сирийскую Арабскую Республику.

Встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске во время официального визита в Сирию.
© Фото : пресс-служба Президента Республики Абхазия
Хаджимба встретился с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске

"Сирия находится в тяжелом положении. При всех сложностях культура этой страны была продемонстрирована на самом высоком уровне. Мы увидели, что народ и руководство Сирии едины. Едины в цели, которой они добиваются и, несомненно, добьются: освобождение своей земли от террористов и укрепление своего государства. Днем и ночью идет восстановление разрушенных войной городов, районов, тех провинций, которые находились под контролем террористов", – ответил президент.

Хаджимба также отметил, что в первый день своего нахождения Абхазия и Сирия подписали большой Договор о дружбе и сотрудничестве, в последующий день – еще два документа по экономическому сотрудничеству между государствами.

"Сирия очень заинтересована в выстраивании с нами этих отношений. Сирии нужны возможности выхода на наши порты и железнодорожные пути, которые свяжут их с Россией. Это принесет результаты не только для самой Сирии, но и будет способствовать развитию экономических процессов в Абхазии. Бизнес в Сирии жив, он не остановил свою работу. Это было очевидно и по работе Дамасской международной выставки, где десятки стран представили достижения науки, техники, промышленности. Для нас важно, как для государства, которое признано Сирийской Арабской Республикой, быть достойным партнером и, несомненно, у нас это получится", – сказал президент.

Встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в связи с завершением официального визита Президента Абхазии в Сирию
© Фото: официальный сайт президента Абхазии
Подводя итоги: Рауль Хаджимба и Башар Асад встретились в Дамаске

Хаджимба добавил, что делегация из Абхазии успела встретиться и с представителями кавказской диаспоры.

"Жители Дамаска говорили нам о том, что наши братья с оружием защищают эту землю как свою родную. Наши соотечественники активно участвуют в жизни Сирии, как в военных, так и в других государственных вопросах. Это открытые, смелые люди. Мы были горды тем, что наши кавказцы представлены на очень высоком уровне", – резюмировал президент.

4 сентября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В первый день визита состоялась встреча Рауля Хаджимба и Башара Асада, на которой главы государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

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В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

Теги:
парады, оборона, Мираб Кишмария, Рауль Хаджимба, Абхазия


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