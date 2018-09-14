Абхазия участвует в кыргызско-российском бизнес-форуме

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия принимает участие в в кыргызско-российском бизнес-форуме в Бишкеке.

"Абхазия впервые участвует в этом форуме, меня пригласил премьер-министр Кыргызстана. Здесь я провел встречу с торговым представительством России в Кыргызстане, были другие контакты, они помогут в будущем в развитии нашей экономики", — подчеркнул он.

В бизнес-форуме участвуют такие страны как Япония, Китай, другие страны азиатского региона, заметил Вахтанг Пипия.

"Я думаю, что у Абхазии есть хорошие перспективы для развития экономических отношений со странами Азии", — сказал председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации.

Как сообщил Вахтанг Пипия, на открытии бизнес-форума он выступил с обращением президента Абхазии к участникам форума.

"Обращение приняли очень тепло, участники бизнес-форума заинтересованы побольше узнать об Абхазии. Для нас проблема в том, что нашу республику плохо знают, не знакомы с нашими проблемами. На выступление у меня было 10 минут, после чего мне задавали вопросы в течение получаса, это касается не только представителей Кыргызстана, но и многих представителей других государств", — сказал он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Первый экономический форум "Стратегия Абхазии 2025" открылся в Сухуме

По словам Вахтанга Пипия, среди участников форума были даже те, кто не был в курсе того, что Абхазия была признана Российской Федерацией.

"Нужно рассказывать какая ситуация в республике, какие возможности есть в Абхазии, что у нас есть большие перспективы для экономического развития. Участники бизнес-форума больше интересуются курортной сферой в Абхазии, но я рассказывал не только об этом, но и о том, что в республике есть большие транспортно-логистические проекты, что у нас есть большой морской порт", — заметил Пипия.

Самая главная задача сейчас, это продвижение Абхазии за пределами республики, чтобы большое количество стран знали о том какие возможности есть в государстве.

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Основная цель бизнес-форума — укрепление экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, привлечение российских инвестиций и технологий в экономику Кыргызстана, обсуждение потенциальных российско-кыргызских бизнес-проектов.