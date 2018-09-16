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День Победы.

Фильм о войне, стихи и салют: как Сухум отметит 25-летие освобождения

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Начальник Управления культуры администрации города Сухум Наала Хашиг в интервью Sputnik рассказала о мероприятиях, которые пройдут в день 25-летия освобождения Сухума 27 сентября.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. К 25-летию освобождения Сухума в Отечественной войне народа Абхазии в столице пройдут праздничные мероприятия, рассказала в интервью Sputnik начальник Управления культуры столичной администрации Наала Хашиг.

Праздничный салют
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Они начнутся с 10 часов утра, в Парке Славы будут возложены цветы, затем в 15:00 в Государственной филармонии состоится театрализованное представление о войне, а в 17:30 в парке имени Баграта Шинкуба состоится вечер поэзии", — добавила она.

На вечере поэзии молодежь будет читать стихотворения, которые были написаны во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и произведения о войне. К тому же студенты Сухумского художественного училища организуют выставку картин в парке Баграта Шинкуба, а также состоится арт-пленэр, на набережной Махаджиров дети будут рисовать на асфальте.

"В 18:30 на площади имени Саргея Багапш состоится праздничный концерт", — сообщила она.

Наала Хашиг также рассказала, что руководство столицы в 20:00 организует показ нового фильма Эммы Ходжаа "Мы за Гумистой", и праздничного концерта.

Выставка сельхозпродукции
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Одна из целей празднования состоит в том, чтобы рассказать подрастающему поколению историю войны.

"Я думаю, что программа составлена таким образом, чтобы молодые люди, могли задуматься над событиями 25-летней давности, мы хотим рассказать им об истории войны, чтобы у них было чувство патриотизма", — подчеркнула Хашиг. 

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В 22:00 праздничные мероприятия завершатся салютом. Сценарий проведения праздничных мероприятий к 25-летию освобождения Сухума в Отечественной войне составлен Управлением культуры администрации столицы, отметила Наала Хашиг.

Теги:
праздники, освобождение, салют, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Администрация г. Сухум, Сухум, Абхазия


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