"Святые" грехи: чем французский комедиант провинился перед абхазским зрителем

Премьера спектакля Национального театра Адыгеи "Кабала святош" состоялась в Абхазском драматическом театре 17 сентября. О том, как абхазский зритель воспринял адыгейскую версию Булгакова, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Театр в театре

До начала первого спектакля зрителям было запрещено занимать свои места, чтобы не раскрыть главную интригу – декорации. Самым любопытным все же удалось заглянуть, и еще до первого звонка в холле театра задавались вопросом: "Как удалось разместить все эти декорации на сравнительно небольшой сцене Абхазского театра".

Масштабы действительно впечатляли. По сюжету спектакля главные действия происходят в одном из провинциальных театров Франции. Балконы, хрустальные люстры, передвижная сцена — художникам удалось создать "театр в театре".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль адыгейского театра "Кабала Святош"

По словам главного режиссера Касея Хачегогу, несмотря на то, что декорации с трудом удалось разместить на сцене, они очень органично сочетаются с самим дизайном Абхазского театра.

"Как будто все действительно так было задумано. Мы даже приятно удивились, когда полностью все было установлено. Декорации и сам театр стали одним целым", — сказал режиссер.

Он также добавил, что в "Кабале святош" именно декорации создают атмосферу и настраивают зрителя на погружение в эпоху.

"Декорации — это огромная часть успеха спектакля. В данном случае они огромные, но эффект оправдывает себя. Зрителям хочется зрелищности, хочется видеть красивые постановки на сцене, в том числе и декорации", — добавил Хачегогу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль адыгейского театра "Кабала Святош"

Плата за грехи

Наконец зрителям удалось занять свои места. Первый акт спектакля начался довольно неожиданно, никаких предисловий. На сцену вышел довольно неприметный персонаж, который принялся зажигать свечи. В зале даже не прекратились разговоры, все посчитали, что рабочие сцены просто готовят декорации.

"Слушай, кажется, спектакль уже начался. Тебе не кажется?" — спросила одна из зрительниц свою собеседницу. И оказалась права.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль адыгейского театра "Кабала Святош"

Постановка Булгакова рассказывает зрителю реальную историю французского комедиографа Жан-Батиста Мольера. Попытки артиста "влюбить" короля Франции в свое творчество и оправдаться перед католическим окружением, стремление разобраться в собственных грехах стоят ему жизни.

"Тема художника, она всегда очень сложная. Судьба Мольера и его отношений с королем были неоднозначными. Думаю, зрителю станет интересно, как знаменитые сегодня произведения автора, такие как "Тортюф" и "Дон-Жуан" в то время стоили художнику жизни", — рассказал главный режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль адыгейского театра "Кабала Святош"

Но главная интрига всей постановки – какой грех не дает комедианту творить и за что он все же будет наказан. Как и в большинстве случаев, во всем виновата женщина. Любовные "грехи" Мольера всплывают в самый неожиданный момент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль адыгейского театра "Кабала Святош"

Талант комедианта не оправдывает его перед глазами католической "Кабалы святош". Вердикт – виновен. Зрителей ждет печальный конец.

Одна из зрительниц призналась, что, несмотря на "несправедливость" и сложный конец, спектакль ей все же понравился.

"Мы с подругой специально пришли на этот спектакль. Я была наслышана о нем еще давно, но никак не попадала. История сложная, но интересная. В наше время те "грехи", за которые поплатился Мольер, никогда не стали бы препятствием для его творчества. Время идет, и ценности меняются", — добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль адыгейского театра "Кабала Святош"

Два часа постановки зрители сидели в полной тишине, погруженные в атмосферу "Кабалы". В конце истории зрители долго не отпускали артистов и стоя аплодировали.