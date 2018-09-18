МЧС Абхазии доставило на вертолете в Сухум сорвавшегося со скалы парня

Для оказания помощи пострадавшему в селе Псху оперативная группа пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии по Сухуму и Сухумскому району вылетела на вертолете в село Псху утром 18 сентября.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Сорвавшегося в расщелину девятнадцатилетнего Вячеслава Кучеренко в селе Псху доставили на вертолете в Республиканскую больницу во вторник 18 сентября, передает пресс-служба МЧС Абхазии.

По сообщению спасательного ведомства, в результате падения у парня закрытый перелом ноги, сломана челюсть и получены множественные ушибы. Несмотря на повреждения, Кучаренко самостоятельно выбрался на поверхность. Первую помощь ему оказали местные жители и сотрудники пожарно-спасательного поста села Псху.

Вертолет МЧС Абхазии приземлился у Республиканской больницы, где пострадавшего передали медикам.

Ранее в рамках совместного проекта МЧС и Минздрава Абхазии по развитию в республике санитарной авиации в Республиканскую больницу вертолетом был доставлен из верхней части Кодора человек с почечными коликами.