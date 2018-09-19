Конституционные судьи Абхазии встретились с коллегами из Северной Осетии

Судьи Конституционного суда Республики Абхазия прибыли в Северную Осетию для обмена опытом и обсуждения проблем конституционного правосудия.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Судьи Конституционного суда Абхазии встретились с осетинскими коллегами, обсудили проблемы конституционного правосудия и обменялись опытом, сообщает телеканал "Россия Алания" во вторник 19 сентября.

"Это первый визит. Конституционный суд — стержень правовой системы, отметили специалисты. И уже на первой встрече была рассмотрена возможность собрать представителей северокавказских республик, Южной Осетии и Абхазии, чтобы поднять проблемы конституционного правосудия и попытаться найти что-то новое", — говорится в сообщении.

Председатель Конституционного суда Абхазии Нурий Тания отметил, что абхазская делегация посетила Северную Осетию – Аланию с целью ознакомиться с работой, регламентом и документами в области конституционного судопроизводства.

По мнению председателя Конституционного суда Республики Северная Осетия – Алания Станислава Кесаева, конституционное правосудие — это один из признаков правового характера каждого государства. Он выразил готовность оказать помощь абхазским коллегам в обмене опытом.

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.

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30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.

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Конституционный суд Абхазии состоит из пяти судей — Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигвава, избранных на должность Народным Собранием по представлению президента Абхазии.