Абхазия вошла в пятерку самых популярных у россиян пляжных направлений лета

Абхазия стала одним из лидеров по выезду российских граждан за рубеж в первом полугодии 2018 года.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Краснодарский край, Крым, Турция, Абхазия и Италия стали самыми популярными направлениями у российских туристов для летнего отдыха в 2018 году, передает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия обошла Финляндию по популярности поездок среди россиян

Рейтинг самых востребованных направлений составлен исходя из результатов анализа туристической посещаемости стран и регионов летом 2018 года.

В Краснодарском крае летом 2018 года отдохнули 10,4 миллиона российских туристов, что на 5% больше, чем летом 2017 года. Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск в списке самых популярных курортов юга России.

В Турции этим летом отдохнули 3,5 миллиона россиян, что на 40% больше, чем летом 2017 года. Как всегда самым популярным турецким курортом остается Анталья.

Абхазию, как и летом 2017 года, посетили 0,8 миллиона российских туристов. В основном они выбирали Гагру и Сухум.

© Sputnik Томас Тхайцук Абхазия предложила туристам самый дешевый заграничный тур 2018 года

В Италию съездили полмиллиона россиян. Это на 20% больше, чем годом ранее.

Крым посетили 4,5 миллиона отдыхающих. Замечен значительный рост популярности полуострова, на 30% больше, чем летом прошлого года. В число наиболее востребованных курортов вошли Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.

Репортаж "под прикрытием", или "Тайная жизнь" гостей Абхазии>>

По данным агентства, на курортах Краснодарского края и Крыма люди проводили в среднем по 10 дней.