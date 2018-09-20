16:35 20 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.47
  • EUR77.75
Поиск
Побережье Пицунды

Абхазия вошла в пятерку самых популярных у россиян пляжных направлений лета

© Sputnik Константин Грецов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
18610

Абхазия стала одним из лидеров по выезду российских граждан за рубеж в первом полугодии 2018 года.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Краснодарский край, Крым, Турция, Абхазия и Италия стали самыми популярными направлениями у российских туристов для летнего отдыха в 2018 году, передает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

Отдых в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия обошла Финляндию по популярности поездок среди россиян

Рейтинг самых востребованных направлений составлен исходя из результатов анализа туристической посещаемости стран и регионов летом 2018 года.

В Краснодарском крае летом 2018 года отдохнули 10,4 миллиона российских туристов, что на 5% больше, чем летом 2017 года. Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск в списке самых популярных курортов юга России.

В Турции этим летом отдохнули 3,5 миллиона россиян, что на 40% больше, чем летом 2017 года. Как всегда самым популярным турецким курортом остается  Анталья.

Абхазию, как и летом 2017 года, посетили 0,8 миллиона российских туристов. В основном они выбирали Гагру и Сухум.

Пляж.
© Sputnik Томас Тхайцук
Абхазия предложила туристам самый дешевый заграничный тур 2018 года

В Италию съездили полмиллиона россиян. Это на 20% больше, чем годом ранее.

Крым посетили 4,5 миллиона отдыхающих. Замечен значительный рост популярности полуострова, на 30% больше, чем летом прошлого года. В число наиболее востребованных курортов вошли Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.

Репортаж "под прикрытием", или "Тайная жизнь" гостей Абхазии>>

По данным агентства, на курортах Краснодарского края и Крыма люди проводили в среднем по 10 дней.

Теги:
пляжи, популярность, рейтинг, Сухум, Гагра, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды в Лондоне: новые тренды и запоминающиеся образы
Владимир Путин попробовал себя в стрельбе из снайперской винтовки Чувакина
Путин попробовал себя в стрельбе из снайперской винтовки
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia