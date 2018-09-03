Репортаж "под прикрытием", или "Тайная жизнь" гостей Абхазии

Корреспондент Sputnik Абхазия примерил на себя роль гостя республики и побывал на "золотой" экскурсии. О том, как преодолевали границу, кто первым встретил туристов в Гагре, есть ли у меда память и какое впечатление на путешественников произвела природа страны, читайте в материале Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik

Миссия выполнима

На часах 3:20 утра. Или ночи. Будильник назойливо голосит и пытается вывести меня из состояния глубокого сна. Уже в 4:25 меня ждет гид турфирмы "Вояж" Давид Ардзинба, чтобы доставить на границу, где к 6:00 договорились встретиться с его коллегой Денисом Хварцкия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сохранить лицо: как Абхазия борется с мошенниками и заботится о пострадавших туристах

Вместе нам предстояло забрать туристов из России и проехать всего за один день по маршруту "Золотое кольцо Абхазии".

Чтобы не смущать гостей наличием журналиста, придумали легенду. Я экскурсовод-стажер. Сделать это было несложно, так как в студенческие годы подрабатывал гидом. Приятно вспомнить юность.

Почти каждое летнее утро Дениса начинается с перехода границы и встречи автобуса с экскурсантами уже на российской стороне.

Пересекаем по "транспортному" коридору, поймав попутку. Так быстрее. Через "пешеходку" можно надолго застрять в очереди и опоздать к назначенному времени. Не стоит расстраивать гостей, которые наверняка наслышаны об "абхазской пунктуальности", а их хорошее настроение с утра — залог успешного дня.

Перед российской границей небольшая пробка.

"Наверное, чуть придется постоять. В такое время много автомобилей пересекают границу – частники, "спринтеры" (небольшие грузовики — ред.), минивены. Но мы попробуем ускориться", — сказал Денис и предложил дальше пойти пешком.

По правилам перехода государственной границы, пассажиры могут покидать транспорт только у пункта регистрации автомобилей. Увидев пешеходов, "прорывающихся" через автомобильные ряды, молодой пограничник строгим голосом посоветовал вернуться обратно. Денис показал бейджик, мне поверили на слово, и мы получили "зеленый свет". "Погранцы" лояльно относятся к гидам и закрывают глаза на подобные небольшие вольности.

© Фото : из личного архива Русланы Гергедава Откровения абхазского экскурсовода

В зале паспортного контроля было не много людей. В каждом ряду стояло по 10-15 человек, но опытный экскурсовод знает, что у самой крайней кабинки очередь всегда короче. Прошли границу минут за десять. Поймали очередную машину и с запасом времени уже были на той стороне.

Пока наш автобус вальяжно приближался к первому пункту пропуска, успели заказать по чашечке кофе в одной из продуктовых будочек, но предвкушение бодрящего вкуса напитка неожиданно перебили громкие крики. Водители двух "спринтеров" не поделили очередь при въезде на КПП. Давид объяснил, что с этим здесь строго и так делать никому непозволительно.

Наш автобус подъехал, и настала пора идти знакомиться с гостями.

"Здравствуйте, меня зовут Денис. Я представляю абхазского туроператора "Вояж" – партнер "Библио-Глобус" на территории Абхазии. Впереди у нас с вами увлекательное путешествие в рамках программы "Золотое кольцо Абхазии", но о самой программе чуть позже", — поприветствовал сонных путешественников Денис и представил меня, как и договаривались.

Он подробно рассказал туристам о порядке пересечения границы и предупредил, что им, возможно, придется немного постоять в очереди.

Все свои личные вещи, даже бутылки с водой, нужно брать с собой, так как автобус будут тщательно досматривать.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

В 6:25 по команде "на выход", группа дисциплинированно и организованно покинула автобус и прошла на паспортный контроль. Все кабинки в этот ранний час были открыты. В среднем, проверка документов у каждого экскурсанта отняла не больше пяти минут. Если был ребенок, то проверка затягивалась минут на 8-10.

"Книгу пишите?" — поинтересовалась женщина, которая стояла позади меня и наблюдала за тем, как я делаю заметки на планшете.

"Неужели так быстро раскусили?" — подумал я про себя, но назад пути уже не было. Тем более что я уже потихонечку начал вживаться в роль. Разговорились.

Любопытной женщиной с двумя внушительными пакетами в руках оказалась гостья из Калуги, отдыхающая в Сочи. Она призналась, что впервые едет в Абхазию, и у нее большие ожидания. К беседе подключилась еще одна туристка — жительница Новосибирска.

Причерноморская республика ей была знакома только по названиям вин "Букет Абхазии", "Радеда", "Лыхны", которые продаются в городских супермаркетах аж по 400 рублей за бутылку. Она уже знала, какие гостинцы увезет домой из Абхазии.

Самым необычным туристом оказался человек из Испании, вернее из Каталонии. Вот его пограничники проверяли дольше всех. Даже вызвали старшего смены. У каталонца была нужная виза, и ему позволили продолжить тур.

Подошла моя очередь предъявлять документы. В кабинке сидела девушка с очень серьезным выражением лица. Холодно поздоровалась и принялась внимательно изучать паспорт. На удивление, эта процедура заняла не больше двух минут, и обошлось без уточняющих вопросов.

Автобус уже ждал нас в "чистой" зоне, а возле него философски вдыхал утренний пограничный воздух водитель дядя Родик. Этот веселый и общительный мужчина работает в турсфере уже несколько лет, и многочасовые очереди на границе его не раздражают. Он пытается решить загадку, каким образом водители, которые были в очереди за ним, умудряются пересечь пропускные пункты раньше. Пища для размышления. Жаловался и на то, что некоторые пограничники, в зависимости от смены, неправильно распределяют транспорт по линиям, что нередко приводит к заторам. При этом он подчеркнул, что наблюдает положительную динамику с пропускной способностью транспорта на российской таможне в этом году.

"Бзиала шаабеит!"

Все в автобусе. Едем дальше. Впереди абхазская таможня, которую мы преодолели меньше чем за минуту. Опережая вопрос от изумленных туристов, гид Денис объяснил стремительный переезд границы тем, что с абхазской стороны делают все для комфорта гостей республики.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

"Бзиала шаабеит!" (Приветствую вас – абх.). Отсюда начинается наше путешествие по Абхазии. Нам предстоит посетить Рицинский реликтовый национальный парк, медовый двор на его территории, по дороге будет несколько остановок. Затем отправимся в Новый Афон, где, помимо основных достопримечательностей, мы проведем час двадцать минут на пляже. Завершится наш день дегустацией абхазских вин в поселке Бзыбь", — Денис кратко обозначил программу на день и напомнил о важности соблюдения "тайминга".

Под рассказы гида о государственной символике, поселке Цандрипш, природно-климатических условиях республики, въехали на территорию Гагры, откуда открылся великолепный вид на морские просторы. Вода в то утро манила к себе идеальным штилем и бирюзовым оттенком. В ней отчетливо отражались богатые зеленью холмы гагрского хребта, что вызвало сдержанные нотки восхищения среди некоторых туристов.

"Здорово!" — оценил природу кто-то из экскурсантов.

И снова воцарилась идеальная тишина. Складывалось ощущение, что на отдых едет не "команда" туристов, а выпускники кадетского училища, привыкшие следовать каждому слову "старшего по званию" и ни в коем случае не нарушить дисциплину.

Гагрский зверинец и гадальные записки

Гагра богата достопримечательностями. Проезжая мимо замка принца Ольденбургского, субтропического парка, ресторана "Гагрипш", зимнего театра, гости не успевали за экскурсоводом, который предлагал им посмотреть то направо, то налево. Так, вращая головой из стороны в сторону, подъехали к первой остановке – гагрской колоннаде.

На площади у обновленной колоннады уже было многолюдно. После короткого рассказа Денис дал гостям немного свободы и отпустил погулять на полчаса. Все рассыпались по субтропическому парку и набережной, где первым гостей встретил местный гриф по прозвищу Лысый, что полностью соответствовало его внешнему виду.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

Увидев приближающуюся толпу, хозяин Лысого стал подталкивать своего питомца рукой, чтобы он распустил крылья. Некоторые туристы поспешили на фотоссесию с грозной птицей.

Наиболее теплые эмоции вызвала молодая львица Леди. Она мирно дремала на лавочке. Гладить львицу категорически запретили.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

"Подумайте сами, сотни людей в день проходит мимо нее, и если каждый будет гладить Леди, она вообще без шерсти останется ", — аргументировал строгие правила хозяин хищницы, нежно касаясь ее своей щекой.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

Позабавил медлительный лемур по кличке Дмитрий. Из-за больших и выпученных глаз казалось, что он удивлялся всем подряд. Не исключено, что так и было на самом деле.

К цыганкам-гадалкам туристы проявили полное равнодушие.

У меда есть память

Невероятно, но гости четко придерживались графика и в назначенное время дружно стояли у автобуса. Трогаемся в сторону Рицы. Свернув с центральной трассы, въехали в поселок Бзыбь. Денис в красках описывает пейзажи вокруг и убедительно преподносит старинные абхазские мифы. С сожалением отметил, что самшитовые рощи национального парка практически исчезли из-за бабочки огневки, но надежда на возрождение железного дерева еще есть.

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Остановок у знаменитых водопадов Девичьи и Мужские слезы не было. Автобусам там парковаться запрещено. Но романтическое и трагическое предание о любви Амры и Ахры, конечно же, гостям рассказали.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

Причину следующей остановки долго объяснять не пришлось. Незатейливое название "Медовый двор" говорило само за себя.

Денис указал на застекленный улей, в котором трудились абхазянки (вид пчел — ред.). Туристы с интересом начали их разглядывать и фотографировать. Были и те, кто променял экзотику на домашних питомцев и почему-то побежал за удирающим местным котом. Размялись после поездки.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

В небольшом деревянном домике все сели в полукруг и ожидали начала "сладкого шоу". С громким приветственным кличем в помещение зашел невысокий коренастый мужчина в кепке. Это пчеловод Даур. Своим артистизмом он моментально приковал к себе взоры.

Используя все свое чувство юмора и талант убеждения, Даур виртуозно рекламировал свою продукцию и одновременно просвещал. Как делается чистый абхазский мед, чем один вид отличается от другого, как не спутать с подделкой и какие полезные свойства. Удивил гостей и некоторыми откровениями.

"Если вы хотите купить чисто липовый, каштановый или мед из акации, и пчеловод вам не сказал, что такого меда в чистом виде не существует, лучше сразу уйти. В природе не бывает однородного меда, так как пчел невозможно заставить собирать нектар только из одного растения. Где я вам найду чистый каштан, когда рядом растет липа? Соглашусь с тем, что основного цветения будет 60-65%, но не больше", — раскрыл небольшой профессиональный секрет пчеловод и подчеркнул, что мед лучше хранить в глиняных горшочках.

Для того чтобы окончательно развеять все сомнения в качестве своей продукции и доказать, что ее делают, как сказал бы Винни Пух, правильные пчелы, Даур продемонстрировал интересный фокус. Оказывается, настоящий мед обладает "генетической" памятью, которую можно увидеть.

На глазах у всей группы пчеловод открыл глиняный горшочек, на который указал один из экскурсантов. Тонкой струйкой перелил мед в тарелку, но произошел небольшой конфуз. Вместе со сладкой массой в посуду попала мертвая пчела, но это совершенно не сбило мастера. Он отшутился и продолжил свое "шоу".

Даур налил в тарелку с медом немного воды и начал плавно вращать ее из стороны в сторону. На удивление публики, поверхность меда превратилась в узоры из сот.

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"Напомните мне, где мед хранился перед тем, как он сюда попал? Правильно, в сотах. Так вот, дорогие гости, настоящий мед никогда не теряет свою природную память, и я это вам только что доказал", — гордо заявил пчеловод со стажем.

Одна из изумленных туристок с телефоном на селфи-палке не успела заснять все это действо и сильно огорчилась. Решила найти помощника для повторного эксперимента и выбор пал почему-то на меня.

"А вы успели это снять? Давайте сначала я "покручу" тарелку, а потом вы", — предложила бойкая россиянка. В тандеме нам удалось подтвердить теорию абхазского пчеловода. Все довольны.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

После такого исчерпывающего курса по "анатомии" меда и яркого представления уже никто не мог отказаться от дегустации. С бутылкой каждого из представленных видов меда Даур несколько раз прошел по кругу, намазывая его на руки туристов. Картина медом "Пальчики оближешь".

"Ммм, безумно вкусно", — проносились одобрительные отзывы по дегустационному залу.

Сразу наперебой посыпались заказы: "Мне две бутылки каштанового меда", "Я возьму апитонус и три липового меда", "Дайте мне одну этого и два того".

Еще одно удивление. Пчеловод охотно принимал к оплате карточки. Проценты не взимаются, заверил он.

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Ну, и напоследок предложили отведать медовухи. Испив по стаканчику напитка, экскурсанты еще более оживились, и настроение требовало продолжения приключений. Следующая остановка Голубое озеро.

Родик, не закрывай глаза!

И пусть весь мир подождет. Подруги из Адыгеи Альбина и Анжела остались в восторге от Голубого озера, у которого они сделали кучу фотографий. Даже собравшаяся позади них очередь к каменному "пьедесталу" девушек не смущала. Качественный снимок для соцсетей требует времени и стараний.

А вот мою новую знакомую с селфи-палкой Голубое озеро не очень впечатлило. Женщина призналась, что главная ее цель – это Рица, от которой она ждет массу незабываемых эмоций.

© Sputnik Томас Тхайцук Голубое озеро.

Отведенные гидом 20 минут здесь пролетели незаметно. Возможно, посещение медового дворика не прошло для дисциплины даром, и при посадке гиды недосчитались одного туриста. "Заблудшую" обнаружили через пару минут среди торговых рядов. Она долго не могла определиться, какой из сувениров выбрать. Денис был непреклонен и сделал суровое внушение о необходимости соблюдения графика движения. Мы снова тронулись в путь.

Проехав так называемый "туннель желаний", где нужно закрывать глаза и загадывать желания, очутились в величественном Юпшарском каньоне. При выходе из автобуса туристов встретили джигиты на лошадях. Желающие могли даже прокатиться на скакунах.

Чуть поодаль слышался звон от удара чем-то тяжелым. Это была "Кузня счастья". Предприимчивые молодые люди открыли аттракцион.

Каждый желающий одним ударом молота по кузне может сделать себе талисман. Двенадцатилетний Максим, наверное, посчитал, что силенок у него на это не хватит, и попросил отца "выковать" ему удачу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вся правда об Абхазии: блогеры из Крыма не поверили своим глазам

Нависшие над каньоном скалы невозможно было охватить одним взглядом. Туристы с открытым ртом любовались всем этим великолепием, кружась на месте. Кто-то рискнул "покорить" камень, названный в честь знаменитого американского музыканта Поля Робсона, который приезжал в Абхазию в советские годы и спел на нем песню "Широка страна моя родная" на русском языке.

Гость из Каталонии Джоум Кастелл внимательно рассматривал выемки в скалах и предположил, что это древнее место погребения усопших, как у него на родине. Гид объяснил, что в действительности это природное явление, которое образовалось за счет вымывания карстовой породы водой.

На этот раз "тайминг" был соблюден, и мы уже без остановок продолжили путь к Рице.

"Ну, что же, дорогие друзья, буквально через пять минут откроется великолепнейший пейзаж на Чагварский карниз. Обещаю, будет страшно красиво", — подготовил группу Денис, и он не шутил. На самом деле было и страшно, и красиво.

По левую сторону дороги, ведущей в горы, с высоты птичьего полета открылся головокружительный вид на ущелье. Денис в шутку посоветовал экскурсантам, если им вдруг станет не по себе, делать как водитель Родик – закрыть глаза.

"Родик, не закрывай!" — в один голос закричали пассажиры.

Встреча с Рицей

Наконец, долгожданная красавица Рица. Гости Абхазии быстрым шагом ринулись к смотровой площадке, да так что сам гид едва их обогнал. Некоторые, толком не успев насладиться красотами, встали у перилл и начали фотографироваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Озеро Рица

Денис дополнил свой рассказ еще несколькими интересными фактами о главной достопримечательности страны и отпустил группу в свободное "плавание" на 40 минут.

"Это незабываемо. Я в свое время была в горах Швейцарии, Испании, но такого я еще не видела. Воздух – точно целебный. Здесь надо дышать и дышать. А люди такие же прекрасные, как сама природа", — поделилась впечатлениями Галина из Твери.

Анжела из Адыгеи с трудом уговорила свою подругу Альбину пройти к катамаранам. Прокатиться девушки не решились, но очередную партию красочных снимков сделать им удалось.

На нижней смотровой площадке озера, окруженной горами с заснеженными шапками, задумчиво стояла та самая женщина "с селфи-палкой". В этот момент она не фотографировала и, со стороны казалось, что даже затаила дыхание. Пришлось прервать ее душевное умиротворение и спросить, оправдались ли ее ожидания.

"Оправдались. У меня просто нет слов", — выдавила она из себя.

В тот день на озере было немного людей, и наша группа могла в спокойной атмосфере насладиться красотами этого места. Одни неспешно прогуливались по аллеям вдоль воды, другие выбирали гостинцы — специи, домашние сыры и сувениры. Через 40 минут все довольные и счастливые вернулись в автобус. Дальше Новый Афон, но об этом в следующий раз.

Репортаж подготовлен при содействии абхазской туристической фирмы "Вояж".