Бибилов прибудет в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях

Приглашение в Абхазию президенту Бибилову передали члены абхазской делегации, прибывшие в Южную Осетию по случаю празднования 28-го Дня республики.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов принял приглашение абхазского лидера Рауля Хаджимба принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию победы абхазского народа в Отечественной войне, которые состоятся 30 сентября. Об этом президент сообщил в ходе встречи с делегацией Абхазии, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный план: Хаджимба провел совещание по подготовке ко Дню Победы

В составе делегации республики Абхазия в Южную Осетию прибыли заместитель руководителя администрации президента Абхазии Адгур Лушба и посол по особым поручениям МИД Абхазии Олег Аршба. Гости принимали участие в праздновании 28-го Дня республики.

Президент Южной Осетии выразил благодарность членам делегации за визит, подчеркнув схожесть развития двух стран.

"Осознавая, что Абхазия и Южная Осетия развивались как братья близнецы в той политической ситуации, которая сложилась после распада Советского Союза, ваше участие в нашем празднике воспринимается еще более ценно", — сказал Бибилов.

Бибилов: народ Абхазии отстоял свое право на свободную и мирную жизнь>>

Адгур Лушба выступил с поздравительной речью в адрес президента Бибилова и всего народа Южной Осетии.

"Эта дата полита кровью и выражает стремление югоосетинского народа стать независимым. Как Вы правильно подметили, Анатолий Ильич, мы прошли практически одинаковый путь как в гражданском, так и в военном формате, потому для нас очень важно разделить с вами эту радость", — сказал Лушба.