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Набережная Сухума после дождя

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (795)
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В выходные дни погода в Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье ожидается дождь с грозой.

Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +13˚С, днем поднимется до +27°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (795)
Теги:
погода в Абхазии, погода, Абхазия


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