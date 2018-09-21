Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье ожидается дождь с грозой.
Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +13˚С, днем поднимется до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.