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Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта Кавказский меловой круг

Рауль Хаджимба присвоил почетные звания артистам из Адыгеи

© Sputnik
В Абхазии
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Государственных званий удостоились артисты Национального театра Республики Адыгея имени Ибрагима Цея.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik.  Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указы о присвоении почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" и звания "Народный артист Республики Абхазия". Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии. 

Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта Кавказский меловой круг
© Sputnik
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"За вклад в развитие театрального искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" артистам Национального театра Республики Адыгея имени И.С. Цея Асиет Вайкок, Зуральбию Зехову и Тимуру Исупову", — говорится в тексте Указа. 

Также, президент подписал Указ о присвоении Касею Хачегогу почетного звания "Народный артист Республики Абхазия".

"За заслуги в развитии культуры и театрального искусства, вклад в укрепление театральных связей между Республикой Абхазия и Республикой Адыгея присвоить почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" Хачегогу Касею Яхьявичу, художественному руководителю Национального театра Республики Адыгея имени И.С. Цея", — гласит документ.

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Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея в последний раз приезжал на гастроли в Абхазию в 1984 году. Спустя почти 35 лет Адыгейский театр вновь приехал с гастролями в Абхазию. Нынешний приезд был приурочен к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.  Показ спектаклей в Абхазском драматическом театре продлится до 22 сентября.

Теги:
награждения, Рауль Хаджимба, Абхазия


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