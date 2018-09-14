Хачегогу о гастролях Адыгского театра в Абхазии: так долго не встречаться – преступление

Гастроли Национального театра Адыгеи пройдут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 15 по 23 сентября. Национальный театр Адыгеи возвращается в Абхазию спустя три десятка лет, рассказал корреспонденту Sputnik Касей Хачегогу.

"Первый приезд нашего театра был связан с моим временем, тогда я руководил театром. Я открыл сюда дорогу театрам Кавказа, которые побывали в Абхазии. Это было большим событием. Мы рискнули, не согласовав это дело ни с Тбилиси, ни с Москвой. В качестве награды после такой поездки я получил партийный выговор. В Абхазии, не зная всей этой ситуации, приняли нас на целый месяц, приняли великолепно. Сейчас мне уже под 70 лет, и я в этом возрасте призадумался, почему получилась прерванная связь, подумал, что нужно как-то возобновить эти связи. Столько времени не встречаться – это преступление. Нельзя так надолго разлучаться братьям", — рассказал Хачегогу.

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На этот раз адыгейские актеры покажут абхазскому зрителю спектакли "Кабала святош", "Слуга двух господ", театрализованная литературно-музыкальную композиция "Заклинаю, помните!", сказка для детей "Только вперед!" и проект "Кавказский меловой круг" по Бертольду Брехту.



