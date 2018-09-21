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Наручники. Архивное фото.

Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков

© Sputnik . Виталий Белоусов
В Абхазии
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Гражданка России Ольга Сидтикова была задержана на государственной границе по реке Псоу в мае 2018 года.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. К семнадцати годам заключения в колонии приговорил гражданку России Ольгу Сидтикову Гагрский районный суд за попытку ввоза рекордного количества наркотического средства "метадон" в Абхазию, сообщается на сайте Генпрокуратуры республики в четверг 20 сентября.

Наркотики в пакетиках
© Fotolia / Africa Studio
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Сидтикова признана виновной по всем статьям обвинения, по совокупности которых ей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей в доход государства, — говорится в сообщении.

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Двадцативосьмилетняя россиянка была задержана сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии 25 мая 2018 года при переходе границы на реке Псоу.  В результате досмотра у нее было изъято 294,157  граммов наркотического вещества "метадон".

Теги:
Суд, арест, оборот наркотиков, Генеральная прокуратура Абхазии, Абхазия


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