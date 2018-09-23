"Каданс" выходит на улицу: абхазские музыканты дадут благотворительный концерт

Ансамбль "Каданс" уже несколько месяцев готовится к гастролям в Санк-Петербурге, но денег на поездку у детей нет. Ребята решили дать концерт и собрать деньги, а часть вырученных средств направить на благотворительность.

О том, как танцевальный ансамбль "Каданс" решил заработать на поездку и кому они хотят помогать, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Барабанная дробь, фортепиано, гитара и голос с хрипотцой, который исполняет композицию Рэя Чарльза "Hit The Road Jack". Кажется, что музыкант взрослый, устоявшийся. Только через мгновение становится понятно – поет 15-летняя девушка из ансамбля "Каданс".

© Sputnik Ансамбль "Каданс"

Сегодня ансамбль активно готовится сразу к трем выходам: благотворительному концерту – на лестничной площадке филармонии, гастролям в Питере и юбилейному концерту.

Помочь себе и больным

Ансамбль "Каданс" уже несколько месяцев готовится к гастролям в Питере. Но денег на поездку у ансамбля нет. Недавно музыкантам пришло в голову дать благотворительный концерт на лестничной площадке у филармонии и тем самым заработать на гастроли.

"Мы процветающая группа. Таких групп, как наша, не так много. У нас живая музыка, с аккомпанементом, вокалом. Мы стремимся ездить на гастроли, но так как у нас нет спонсоров, мы всего добиваемся сами, – объясняет 15-летняя солистка ансамбля Анастасия Фарова. – Это одна из проблем наших, но мы не расстраиваемся и продолжаем дальше работать. В "Каданс" я хожу уже четыре с половиной года. 25 сентября у филармонии мы проводим благотворительный концерт. Призываем общественность поддержать нас".

© Sputnik Ансамбль "Каданс"

Этой акцией юные таланты хотят собрать деньги не только для себя, но и для подопечной "Ашана" Тамары Тарба, у которой сколиоз четвертой степени.

"Вырученные от благотворительного концерта средства будут направлены не только на поездку в Санкт Петербург, но и на лечение подопечной "Ашана" Тамары Тарба, которая живет в Дранде. Часть средств будет направлена на счет Тамары. Надеюсь, люди откликнутся, придут и поддержат нас", – добавила вокалистка София Тарба.

О том, что дети решили провести благотворительный концерт для Тамары Тарба, в благотворительном фонде "Ашана" узнали только один день назад.

"Это нас очень обрадовало, когда дети помогают детям – это здорово. Особенно, если инициатива исходит от детей. Любая поддержка для нас очень важна", – рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

По ее словам, последнее время благотворительность в Абхазии претерпевает кризис – пожертвования упали.

"Сбор средств на лечение Тамары Тарба пока проходит не очень активно, за два дня было собрано всего около десяти тысяч рублей. В основном пожертвования поступили на карту Сбербанка. Мы надеемся, что активность увеличится. Любые благотворительные концерты – большое подспорье. Мы очень рады, что такая мысль возникла у детей. Огромная благодарность руководителю и солистам ансамбля", – отметила Джинджолия.

Маленький Рим

Подготовка к концертам у "Каданса" серьезная. Практически каждый день по два часа дети репетируют в специально отведенной комнате в здании филармонии.

"Дирекция филармонии нам пошла навстречу, потому что мы единственный детский состав, который выступает в таком жанре. Они нам дают сцену и вот эти две комнаты для репетиции. Если нам нужно что-то на сцене отрепетировать, то выходим со своей техникой туда. Спасибо руководству филармонии, что приютили нас. Как все пути ведут в Рим, так и у нас, все маршрутки останавливаются у филармонии. Это наш маленький Рим, где мы с удовольствием проводим наше время", – улыбается руководитель ансамбля Алик Алавердян.

© Sputnik Ансамбль "Каданс"

По его словам, дети уже готовы к концертам. Сейчас же отшлифовывают каждую композицию из репертуара.

"Некоторые песни мы готовим для концерта на лестничной площадке филармонии, который состоится 25 сентября, а некоторые для поездки в Питер", – поясняет Алавердян.

После небольшого разговора с руководителем, дети занимают свои места за инструментами и продолжают репетицию. Песни самые разные: начиная от абхазских, заканчивая английскими.

"Мы можем совершенно разные комбинации создавать. Все дети могут играть на разных инструментах. Все дети играющие", – добавил Алик Алавердян.

© Sputnik Ансамбль "Каданс"

На гастроли в Санкт-Петербург руководитель собирается взять сразу две группы – младшую и старшую.

"Летом мы подготовили второй состав, потому что у нас идет планомерная смена поколения. Многие скоро поступают в высшие учебные заведения. Естественно "Каданс" должен обновляться. Поэтому мы подготовили вторую группу. На концерте будут участвовать две группы. Для младших – это будет первый опыт. Они уже сами играют на инструментах. Раньше они находились в тени. Наконец, у них появляется шанс выйти на новый уровень", – добавил он.

Благотворительный концерт детского ансамбля "Каданс" пройдет 25 сентября. Вырученные средства пойдут на гастроли ансамбля, а также на лечение подопечной "Ашана" Тамары Тарба.