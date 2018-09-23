Гармония абхазского и адыгского: заключительный "Меловой круг" сыграли в Сухуме

О том, как прошел спектакль "Кавказский меловой круг" с участием абхазских и адыгских актеров, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Второй выход "Кавказского мелового круга" на сцене Абхазского драматического театра с самого начала обещал быть необычным. На сцене встретились три языка: абхазский, адыгский и русский. Режиссер Касей Хачегогу использовал необычное решение: роль повествователя играет актер Национального театра Адыгеи Тимур Исупов, который зачитывает текст на русском. Как ранее признался режиссер, русский язык в спектакле используется как общедоступный, чтобы все зрители понимали каждый эпизод.

Но в этот вечер перевод, кажется, не понадобился. Зрителям все и так было понятно.

Абхазский и адыгский слились в единой гармонии. И никого не смущало, когда с адыгского актеры неожиданно и просто переходили на абхазский и наоборот.

"Кавказский меловой круг" я смотрела впервые. Очень понравилось то, что в спектакль ввели абхазский язык. Три языка звучали органично", — поделилась своими впечатлениями зрительница из Сухума Асиат Шакрыл.

Сухумчанку особо впечатлила игра актера Абхазского театра Кесоуа Хагба, который исполнил роль коррумпированного судьи. После его выхода весь зал взрывался от хохота.

Сам Кесоу Хагба скромно отмечает, что ворваться в постановку по пьесе Брехта за несколько дней невозможно.

"Все пьесы Брехта очень хороши, а "Кавказский меловой круг" – особенно. В этот спектакль невозможно просто так ворваться. Когда мне предложил Касей Хачегогу эту роль, я тоже самое ему ответил. Но когда Касей сказал, что хочет это для нашего братства, я не мог сказать нет. Сыграл, как мог. Да, было сложно, но мне актеры тоже очень помогали. В общем, неплохо получилось", — признался Хагба.

Спектакль "Кавказский меловой круг" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Кавказский меловой круг" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Кавказский меловой круг" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Кавказский меловой круг" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Кавказский меловой круг" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кавказский меловой круг"

Актеры же Национального театра Адыгеи под большим впечатлением от гастролей. И за короткое время Абхазия для них стала близкой и душевной страной.

"Я люблю Абхазию. Здесь впервые был еще 34 года назад, когда Касей Хачегогу впервые привез наш театр сюда. Тогда мне было четыре месяца. Это были мои первые гастроли, – улыбается актер Зуральби Зехов. – Видимо, с тех пор и влюбился в нее. Мне очень понравился этот театр, эта атмосфера. Зритель очень теплый, чуткий, внимательный. А это, знаете, актеру очень сильно помогает. Когда ты работаешь на сцене, а в зале сидят люди, которые тебя понимают – очень здорово".

Зуральби Зехов за несколько дней очень полюбился абхазскому зрителю. За его вклад в культуру Абхазии, он был награжден званием Заслуженный артист Абхазии. К такому повороту событий молодой актер не был готов.

Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея в последний раз приезжал на гастроли в Абхазию в 1984 году. В этом году гастроли театра были приурочены к юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии, который будет отмечаться 30 сентября 2018 года.