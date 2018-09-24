"Лаборатория" будущего: первая IT-школа открылась в Абхазии

В Сухуме открылась первая IT-школа Stemlaboratory. О том, каким предметам обучат современных школьников и как на первом уроке участники учились программировать роботов, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

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Никаких дневников, тетрадей и пеналов. В первой в Абхазии IT-школе Stemlaboratory вместо учебников – последние модели компьютеров, вместо доски – проекционный экран. Среди предметов — программирование, робототехника, графический дизайн и 3D моделирование.

"Эта идея возникла уже давно, когда я сам начал сталкиваться с нехваткой кадров в IT. Позже нам посчастливилось участвовать в международном конкурсе в Минске. Он проводился в стенах Парка Высоких Технологий, где мы окончательно решили, что нам нужно делать что-то подобное", — рассказал директор школы Дамей Джонуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсы 3D моделирования и робототехники

От идеи молодые предприниматели перешли к действиям. Будущие руководители быстро "объяснили" свою задумку на бумаге и представили ее благотворительному фонду "Амшра". Через две недели проект перешел к стадии "запуска".

Первый пошел: как абхазские школьники начали путь в робототехнику>>

"Наш фонд финансирует социально-направленные проекты. Школа сразу заинтересовала фонд, потому что мы должны разбираться в тенденциях современного общества, наши дети должны иметь доступ к современным технологиям. Наша страна должна иметь собственные кадровые ресурсы в этой сфере, и эта школа предоставит такой шанс", — рассказала директор "Амшра" Аида Ладария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсы 3D моделирования и робототехники

Знания вместо оценок

Один из самых современных курсов в школе – 3D моделирование. Для будущих IT-архитекторов создали все условия – новейшие программы конструирования, 3D принтер, а обучать детей будет архитектор-практик Мадина Чкотуа.

"Мы обучаем моделированию в программе, которая используется современными профессионалами в области 3D инжиниринга. Конечно же, начинаем с самых простых базовых вещей и будем усложнять задания по мере обучения. У детей появляется возможность освоить новую современную профессию в игровой форме", — рассказала Чкотуа.

Помимо создания новой 3D-реальности, ученики школы смогут освоить такие программы, как Photoshop, Illustrator, создавать сайты, логотипы и даже собственные игры и приложения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсы 3D моделирования и робототехники

По словам Джонуа, многие родители, в отличие от детей, еще не осознали, насколько важно владеть компьютером сегодня. Современные дети все раньше начинают интересоваться компьютерным миром. "Лаборатория" уже получила более 120 заявок, но они смогут принять лишь 70 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсы 3D моделирования и робототехники

В пробных уроках посчастливилось поучаствовать 12-летней Анастасии Данько. По ее словам, IT-уроков в Абхазии она ждала давно.

"Это то самое, чего не хватало нам в стране. У нас мало интересных курсов, и когда я увидела объявление в социальных сетях, я решила обязательно попробовать. Я думаю, что здесь мы узнаем много нового, и эти знания помогут нам с выбором будущей профессии, ведь IT–это профессия будущего", — сказала она.

Один из пробных уроков в школе был посвящен робототехнике. Он начался с конструирования роботов из Лего. Именно из детского, на первый взгляд, конструктора курсанты должны были сделать своего первого робота.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсы 3D моделирования и робототехники

"Не многие знают, что компания "Лего" выпускает не только игрушки, но и специальные образовательные наборы для обучения робототехнике и программированию для школьников начальных и средних школ. В рамках данного курса мы будем учиться конструированию, программированию, работе в команде и будем делать с вами самые настоящие инженерные проекты. В скором будущем мы научим своих роботов воспринимать окружающий мир, обходить препятствия, "манипулировать" его частями", — рассказывает руководитель и преподаватель школы Дамей Джонуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсы 3D моделирования и робототехники

Дети внимательно выслушали все наставления преподавателя и приступили к созданию новой "жизни".

В команде из двух человек ребята с переменным успехом соединяли детали, но кто-то уже нетерпеливо переминался в ожидании "мозгов" для своего первого создания.

Как оказалось, роботами интересуются не только мальчики, но и девочки. Шестиклассница София Квачахия призналась, что робота собирает впервые, но технология ей понятна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсы 3D моделирования и робототехники

"Были моменты, когда я одна не справилась бы, мне помог мой партнер по команде, но в целом это было интересно и не так сложно. Раньше я уже пробовала себя в графическом дизайне, но я решила попробовать себя и в робототехнике. Я не согласна, что это чисто мальчишеское занятие, все зависит от интересов", — уверена она.

Спустя полтора часа первые команды уже создали своих первых "дроидов" и начали программировать. По условиям задания роботы должны были проехать 120 сантиметров, сделать разворот и вернуться на исходное положение, но преподаватель обещал, что в скором времени их роботы смогут делать задачи намного сложнее.

В конце урока все роботы были в строю, и дети покидали класс, шумно рассказывая друг другу, кто как решил задачу.