Первый пошел: как абхазские школьники начали путь в робототехнику

В первой части занятия директор и преподаватель школы Дамей Джонуа объяснил ученикам, из чего будет состоять будущий робот и как его собрать.
Ученикам раздали специальные конструкторы Лего, из которых с помощью подробной инструкции на экране дети создали "тело" робота.
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После того как робот приобрел "человеческий" вид, дети с помощью специальной программы на компьютере смогли заставить его проехать по заданной траектории. На первом уроке были только "пятерки".