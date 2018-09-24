Первый пошел: как абхазские школьники начали путь в робототехнику

Первый урок по робототехнике в IT-школе Stemlaboratory прошел в среду 19 сентября.

В первой части занятия директор и преподаватель школы Дамей Джонуа объяснил ученикам, из чего будет состоять будущий робот и как его собрать.

Ученикам раздали специальные конструкторы Лего, из которых с помощью подробной инструкции на экране дети создали "тело" робота.

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После того как робот приобрел "человеческий" вид, дети с помощью специальной программы на компьютере смогли заставить его проехать по заданной траектории. На первом уроке были только "пятерки".