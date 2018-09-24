Организаторы "Бессмертного полка" Абхазии: число участников ежегодно увеличивается

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В акции "Бессмертный полк", приуроченной ко Дню Победы и независимости Абхазии, примут участие до 3000 человек из всех городов Абхазии, сообщила директор музея Боевой Славы Мзия Бейя на пресс-конференции, посвященной акции, 24 сентября.

По словам организаторов, количество участников шествия ежегодно увеличивается.

"Если в первый год количество участников в общем составляло 2500 человек, то в этом году мы ожидаем увеличение количества участников до трех тысяч и надеемся, что количество ежегодно будет расти. Тем самым мы вспоминаем всех погибших и преклоняемся перед их героизмом. Пока мы о них помним, они не погибли, они с нами", — сказала организатор шествия Лариса Тарба.

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В этом году акция "Бессмертный полк" будет проходить в семи городах Абхазии с 28 по 30 сентября.

В Сухуме шествие колонны состоится 30 сентября. Сбор участников начнется в 10:00 у площади Абхазского драматического театра, в 11:00 колонна пройдет по улице Аидгылара и возложит цветы к мемориалу в парке Славы. Шествие колонны завершится в 12:00 на площади Свободы. После окончания акции сбор фотографий воинов состоится по улице Сахарова.

Организаторы акции отметили, что в праздничном шествии в столице могут принимать участие родные погибших солдат из всех районов Абхазии. Главное условие – наличие портрета воина.

Обеспечение комфорта для участников шествия взяла на себя компания "А-мобаил".

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"На протяжении всего пути для более комфортного прохождения людей будут расставлены стойки с питьевой водой и предусмотрены все меры безопасности. В акции примут участие большое количество волонтеров, которые будут идти по бокам строя, чтобы сохранять колонну. В случае плохой погоды участникам будут раздаваться дождевики. Просьба ко всем участникам акции не опаздывать и не выбиваться из колонны. Мы понимаем, что будет тяжело, но нам нужно с гордостью пронести портреты наших героев", — отметила руководитель по связям с общественностью компании Алина Хаджимба.

В Ткуарчале шествие "Бессмертного полка" начнется 28 сентября в 14:00. Колонна соберется у Центрального рынка, далее пройдет по проспекту Мира и возложит цветы у памятника Владиславу Ардзинба. Шествие завершится у аллеи Героев Отечественной войны народа Абхазии.

В Очамчыре акция пройдет 29 сентября, в день открытия памятника воинам, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

В Гулрыпше колонна соберется 28 сентября в 14:00 у мемориала погибшим солдатам. В тот же день акция пройдет в Гудауте.

В Новом Афоне шествие пройдет накануне Дня Победы, 29 сентября. В Гагрском районе акция начнется в 16:00 30 сентября. Сбор в поселке Бзыбь у автозаправки "Роснефть".

Акция "Бессмертный полк" приурочена к 25-летию Победы и независимости Абхазии. Шествие колонны с портретами погибших воинов проходит с 2016 года в городах и районах Абхазии. За три года в акции приняли участие более 6000 человек.