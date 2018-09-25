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Рыба белуга

Неудачный улов: гость Абхазии пытался вывезти краснокнижную рыбу

© Фото: сельхозпортал.рф
В Абхазии
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34-летнего мужчину задержали пограничники УФСБ России по Краснодарскому краю за контрабанду рыбы.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Белугу и горбыля, занесенных в Красную книгу, общим весом в 21 килограмм, пытался вывезти из Абхазии в Россию в багажнике своего автомобиля житель Кубани, сообщает агентство "Кубань24" со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

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"На автомобильном пункте пропуска "Адлер" для осмотра остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого был житель края. Машина ехала со стороны Абхазии. В багажнике нашли спрятанную рыбу. Выяснилось, что это — две особи особо ценных краснокнижных водных биологических ресурсов — белуга и горбыль общей массой 21 кг", — сообщает "Кубань24".

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Владелец автомобиля попытался оправдаться и сказал, что купил рыбу в Абхазии у местных рыбаков и не знал о том, что ее запрещено перевозить через границу.



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