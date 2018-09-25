Неудачный улов: гость Абхазии пытался вывезти краснокнижную рыбу

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Белугу и горбыля, занесенных в Красную книгу, общим весом в 21 килограмм, пытался вывезти из Абхазии в Россию в багажнике своего автомобиля житель Кубани, сообщает агентство "Кубань24" со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

"На автомобильном пункте пропуска "Адлер" для осмотра остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого был житель края. Машина ехала со стороны Абхазии. В багажнике нашли спрятанную рыбу. Выяснилось, что это — две особи особо ценных краснокнижных водных биологических ресурсов — белуга и горбыль общей массой 21 кг", — сообщает "Кубань24".

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Владелец автомобиля попытался оправдаться и сказал, что купил рыбу в Абхазии у местных рыбаков и не знал о том, что ее запрещено перевозить через границу.