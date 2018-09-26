Не применять без надобности: как абхазы традиционно относились к оружию

О том, как абхазы традиционно носили и использовали оружие, насколько изменилось отношение к оружию сегодня, в интервью на радио Sputnik рассказали этнограф, кандидат исторических наук Виктор Авидзба и писатель Октай Чкотуа.

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Как носили оружие

Абхазы традиционно носили оружие, но никогда не использовали его без надобности, сказал в интервью на радио Sputnik этнограф, кандидат исторических наук Виктор Авидзба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Двое ранены во время стрельбы на свадьбе в Сухуме

"Традиционное отношение абхазов к оружию всегда было трепетным, абхаз никогда не выходил со двора без оружия, если даже без огнестрельного оружия, то кинжал был обязательно. Все население Абхазии было вооружено, конечно, трагические события были, но такого массового характера не носили, потому что отношение к оружию было другое", — подчеркнул Виктор Авидзба.

Абхазы часто дарили оружие друг другу и почетным гостям, при этом массовое владение оружием не вызывало пагубных последствий в обществе, заметил ученый.

"Было ответственное отношение к оружию. Конечно, каждая эпоха привносит свои коррективы, если в первой половине XIX века мужское население Абхазии беспрепятственно могло носить оружие, то во второй половине XIX века в силу известных причин, когда население республики было объявлено виновным, оружие запрещалось", — рассказал историк.

В советский период люди носили оружие, но его прятали, отметил Виктор Авидзба.

"В послевоенное время оружие есть чуть ли ни в каждой семье, но уважающий себя, имея оружие, не носит его каждый день. У нас, у абхазов, никогда не принято было заниматься показушными делами, вытаскивать оружие, показывать. Если имеешь оружие, то его нужно носить так, чтобы его было не видно. Раньше, на похоронах к покойнику не подходили с оружием, сейчас эта традиция утеряна", — отметил Авидзба.

Культура использования оружия

Историк Виктор Авидзба отметил, что в современной Абхазии есть люди, которые по долгу службы должны носить оружие, в этом случае наличие при себе пистолета оправдано, но при этом многие носят оружие для бравады.

"Многие забывают о культуре использования оружия, которое наши предки вырабатывали веками, поэтому мы сейчас оказались в такой ситуации", — подчеркнул Виктор Авидзба.

Традиция стрельбы на свадьбе имеет традиционные корни, рассказал историк.

"Если невеста выходила из своего отцовского дома, ее приводили в дом жениха на лошади, джигиты стремились первым добраться до дома жениха, чтобы объявить о радостном событии, уже приближаясь к дому, стреляли, чтобы было слышно. Тем самым извещая о том, что невеста уже близко, при вводе невесты непосредственно в дом стреляли. В старину использовали кремневое ружье или пистолет, но стреляли один или два раза, извещая о том, что во дворе невеста. Люди не позволяли себе беспрерывную стрельбу, к сожалению, сегодня другие реалии. Сейчас даже из сел приезжают люди и играют свадьбы в городах, но при этом мы перенесли свои традиции в городскую жизнь, при этом исковеркали традиции", — сказал Виктор Авидзба.

Бесконтрольное использование оружия приводит к трагическим последствиям, подчеркнул ученый.

Писатель, общественный деятель Октай Чкотуа считает, что стрелять во время свадьбы в городе вовсе недопустимо.

"Это говорит о том, что мы постепенно отказываемся от своих традиций, от того уклада жизни, который был присущ нам традиционно. Один из моих друзей живет рядом со свадебным залом, он говорит, что когда проходят торжества, семья не может выйти на балкон из-за опасения, что при стрельбе они могут пострадать. Он сказал мне, что стены его дома в дырках от пуль. Я считаю, что это как-то нужно остановить", — подчеркнул Чкотуа.

Он рассказал, что этот вопрос встал и перед абхазской диаспорой в Турции, там участилось применение оружия, что приводило к человеческим смертям.

"В очередной раз погибла беременная женщина по фамилии Купалба, это вызвало возмущение у народа. Представители каждого села собрались и в 2004 году решили запретить стрельбу на свадьбах. Было решено, что если кто-то не будет соблюдать это правило, то к этому человеку никто не придет на торжество в его доме, и в целом он будет отлучен от общественной жизни", — рассказал Чкотуа.

С тех пор правило, установленное в Турции, действует и не дает сбоев, что-то подобное нужно применить и в Абхазии, уверен Октай Чкотуа.

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22 сентября во время проведения свадебного торжества в банкетном зале ресторана "Абырлаш" гражданин Хагуш Алхас, 1985 года рождения, произвел выстрелы из оружия. Двое граждан, жители Сухума – женщина, 1980 года рождения, и мужчина, 1958 года рождения, в результате полученных огнестрельных ранений были доставлены в реанимационное отделение Республиканской больницы. Раненого мужчину спасти не удалось.