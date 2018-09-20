Стрельба на "качели" и "дуэль": силовики Абхазии выясняли кто круче

Ежегодное соревнование было посвящено памяти Кавалера ордена "Леона", подполковника Эдуарда Нерсесяна, погибшего при исполнении служебных обязанностей в январе 2015 года в Галском районе. В состязании приняли участие команды Центра специального назначения СГБ Абхазии, Погрануправления ФСБ России и Государственного таможенного комитета республики. В каждой группе по четыре стрелка. Отдельно проводились стрельбы и на личный зачет.

Сотрудник ГТК Абхазии Морис Багатурия провел специально для Sputnik небольшой ликбез.

Из шести упражнений, признался он, тяжелее всего далась стрельба с "качелей", стоя на которых он должен был поразить цели из укрытия на время. За каждую неточность судьи снимают баллы.

Как прошли соревнования, читайте здесь>>

"Из-за маленького роста неудобно сбивать мишени сверху и поэтому я смог поразить только дальние цели, стоя на "качелях". Потом я спустился вниз, где расположено небольшое окошко и именно отсюда отработал нижние мишени. С такого положения мне намного комфортнее стрелять, и это упражнение я все равно удачно прошел", — рассказал Морис и продемонстрировал свои навыки ведения огня.

Завершились соревнования "дуэлью" между восемью лучшими стрелками. Шесть из них были сотрудниками госбезопасности и двое российских пограничников. Им предстояло поразить несколько мишеней на стене и завершить выступление точным попаданием в попперы (металлическая мишень – ред.), установленные на земле. Весь пьедестал победителем заняли сотрудники ЦСН Абхазии.