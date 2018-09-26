Да будет свет: открыли новую электроподстанцию "Гагра-1"

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новую электрическую подстанцию "Гагра-1", построенную на месте старой подстанции, открыли в среду 26 сентября.

В церемонии открытия принимали участие президент Абхазии Рауль Хаджимба и Чрезвычайный и Полномочный посол России в республике Алексей Двинянин. Красную ленточку торжественно перерезали посол России и генеральный директор Госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария.

После этого глава "Черноморэнерго" провел экскурсию по объекту, строительство которого началось в 2017 году.

Аслан Басария показал главе государства и послу России в Абхазии весь объект, распределительные устройства, где стоят специальное оборудование и трансформаторы, рассказал обо всех этапах работы до поступления электроэнергии к потребителю.

Далее прошли в общий пункт управления подстанцией, где располагается оперативно-дежурный персонал, который круглосуточно находится на подстанции. По словам Аслана Басария, оборудование, которое было на подстанции ранее, настолько устарело, что его невозможно было эксплуатировать.

© Sputnik Бадрак Авидзба Открытие электроподстанции "Гагра-1"

Город Гагра питают три подстанции, и на них на всех проведены работы в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии, рассказал гендиректор "Черноморэнерго".

"На двух остальных полностью заменено оборудование", — сообщил он.

Работа на подстанции "Гагра-1" была проведена очень серьезная, подчеркнул Аслан Басария.

"Этот объект дает возможность увеличить мощность подачи электроэнергии в той части города, которая питается от этой подстанции. Для того чтобы поставить потребителю электроэнергию, ее надо пропустить через огромное количество электрических установок", — рассказал глава "Черноморэнерго".

На подстанции было установлено современное оборудование, работы были проведены своевременно и качественно, заметил он.

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"Все те отключения, которые были связаны непосредственно с подстанционным оборудованием или невозможностью выдать дополнительную мощность, на сегодняшний день локализованы и решены", — подчеркнул Аслан Басария.

Если подобные работы будут проведены везде, где это требуется, то надежность подачи электроэнергии увеличится, заметил он.

Посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин выразил благодарность руководству республики за усилия в строительстве электроподстанции.

"Во-первых, хочу выразить благодарность руководству республики за то, что проявленными усилиями этот важный объект не только для Гагрского района, но и для всей республики введен в действие в преддверии одного из важнейших праздников вашего народа – Дня Победы и Независимости", — отметил посол.

Sputnik, Бадрак Авидзба Открытие электроподстанции "Гагра-1"

Он также отметил компанию "Черноморэнерго", которая выполнила работы на объекте.

"Хочу отметить качественную работу, которая была выполнена на базе финансирования из Российской Федерации в рамках Инвестиционной программы. Я искренне надеюсь, что данный объект принесет пользу как жителям района, так и туристам, которые посещают вашу республику, хочу выразить уверенность, что их количество также будет увеличивать благополучие всех граждан Республики Абхазия", — сказал посол.

Электроподстанция "Гагра-1" была введена в эксплуатацию 1 сентября 2018 года. Объект был построен в 1957 году, с тех пор оборудование на электроподстанции не менялось. Стоимость работ по строительству объекта составила около 168 миллионов рублей.