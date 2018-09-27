"Цена значения не имеет, а можно в кредит?": Абхазия ждет новые iPhone

Новостей из Купертино ждут с особым трепетом, очередная презентация Apple в сентябре этого года породила новую волну "яблочной" лихорадки. Есть ли спрос на модные телефоны в Абхазии, когда ожидают поступление и смущают ли потенциальных покупателей высокие цены, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

© Sputnik . Евгения Новоженина Эксперты считают, что iPhone X снимут с производства

В Абхазии iPhone — вещь почти культовая. Обновления линейки здесь ждут с особенным нетерпением. В сентябре 2018 года Apple презентовала сразу три новых смартфона — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Цены на них стартуют от 87 000 и сильно переваливают за 100 000 рублей. По словам продавца-консультанта магазина техники в Сухуме Алисы, желающих стать первыми обладателями немало.

"В наличии пока этих телефонов нет. Старт продаж запланирован на 28 сентября. Думаю, что через несколько дней после этого они появятся в нашем магазине. К нам уже поступает по 5-10 обращений в день. Многие хотят быть первыми, и цена в большинстве случаев покупателей не смущает. Слышат цену в 90-100 тысяч рублей и говорят, что это нормально", — пояснила Алиса.

Многие рассчитывают приобрести новые iPhone в кредит. Немало тех, кто готов обменять свои устаревшие гаджеты и оплатить разницу. Ни в одном из магазинов Sputnik такую услугу найти не удалось.

По наблюдениям Алисы, самое главное для потенциальных обладателей iPhone – это то, чтобы их приобретение было топовым и с большим объемом памяти.

"Для них важно, чтобы телефон был последним из выпущенных моделей, особенно для девушек. Спрашивают, сколько будет стоить самая большая модель с самой большой памятью — iPhone XS Max, а iPhone XR выйдет чуть позже, но многие его тоже ждут", — рассказала продавец и добавила, что один из наиболее востребованных цветов среди девушек – "Gold".

Продавец другого столичного магазина и вовсе назвал iPhone "абхазским" телефоном, так как приобрести его старается едва ли не каждый второй житель страны. Новые модели у них в продаже появятся нескоро, из-за цены, но магазин готов к приему заказов. Пока желающих не так много, признался Денис.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Выход новых сматрфонов от Apple сбил цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus в РФ

Многих покупателей беспокоит техническая надежность новых моделей iPhone по той причине, что они еще не проверены временем, а стоят недешево. Такими наблюдениями поделилась продавец Наала.

"Цена, конечно, многих отпугивает. Ожидали в пределах стоимости телефона iPhone SE, но оказалось, что в три или четыре раза дороже", — сказала Наала.

Apple презентовала в начале осени три новых аппарата — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Объем памяти IPhone XS и iPhone XS Max будет варьироваться от 64 до 512 Гб.

Цены на iPhone XS начинаются с 87 990 тысяч рублей, а на iPhone XS Max — с 96 990 тысяч рублей. Смартфон iPhone XS в "максималке" с объемом памяти 512 ГБ обойдется в 127 990 тысяч рублей.