Свела Гумиста: как Ирина Завьялова взяла оружие и нашла мужа

О том, как 22-летняя Ирина Завьялова попала на войну, как познакомилась с Саидой Делба, встретила своего будущего супруга и почему она взяла в руки оружие, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ирина Завьялова с первых дней войны окунулась в гущу кровавых событий. Сначала она была в батальоне Мушни Хварцкия, позже попала на Восточный фронт, в одну группу с Саидой Делба, а потом снова на Гумисту, где и познакомилась со своим будущим мужем. Ирина всегда придерживалась принципа, что санинструктор не должен брать в руки оружие, но перед лицом смерти девушке пришлось стрелять, чтобы защитить себя. Но обо всем по порядку.

Первый день войны

© Фото : предоставлено Мариной Барцыц "Над Абхазией безоблачное небо": война в объективе Марины Барцыц

Ирина Завьялова в 1992 году окончила Абхазский госуниверситет. После получения диплома она собиралась уехать домой в Кабарду. Но война, словно вихрь, ворвалась в жизнь и планы девушки.

Завьялова никогда в жизни не могла поверить тому, что между грузинами и абхазами может начаться война. Два народа жили вместе, дети сидели за одними партами, взрослые пили кофе из одних чашек. Ничто вроде бы не предвещало. Но 14 августа журналист Заур Аргун по телевидению передал, что вооруженные до зубов грузинские формирования с автоматами, на танках и вертолетах вторглись в Абхазию.

Новость ошеломила молодую девушку. Но все же она не могла поверить. Думала, какая-то неудачная шутка, игра. А точной информации в первые часы никто не ведал. Сухумчане, затаив дыхание, внимали каждой вести. Но сначала были лишь слухи.

Утром 15 августа Ирина вышла к повороту на Новый район. Сюда же к многоэтажкам начали стекаться другие сухумчане.

"И тут над нами появляется вертолет, по нам начали прицельно стрелять. На наших глазах людей убивают. Мы берем раненых и забегаем в подъезды многоэтажек. Кто-то сказал, что через дорогу есть аптека. Мы устремились туда, побили витрины аптеки, подъехал грузовик, на который мы загрузили необходимые для первой помощи препараты и отправили в Гудауту вместе с ранеными", – вспоминает Завьялова.

15 августа стало понятно, что столицу оставляют. На выезде из города создалась пробка из людей и машин, которые спешно оставляли свои дома. К вечеру Ирина вместе с группой людей отправляется в Верхнюю Эшеру. Еще двое или трое суток абхазы заезжали в город, узнавали положение. Но уже на третий день Сухум полностью оказался во вражеских лапах.

Защитники Абхазии, взявшие оружие в руки в первый же день, перебрались за Гумисту и здесь заняли свои позиции. Ирина Завьялова оказалась в Эшере на Уазабаа в батальоне Мушни Хварцкия. Воевать девушка не планировала, но обстоятельство сами затянули ее в кровавый ад.

"Я ничего как-то не решала. Получилось так, что мы 15 августа встретились случайно одной группой и так дальше и пошли. Как-то все само решилось. Ни у кого даже мысли не возникло уйти", – объясняет она.

© Фото : Виталий Кецба Ирина Завьялова вместе с группой абхазских бойцов во время Отечественной войны народа Абхазии

Пощады не будет

На Уазабаа была и группа Беслана Джелия, чье имя стало легендарным в истории Отечественной войны народа Абхазии. Он совершил первый подвиг в первый же день войны. 14 августа 1992 года Бесик, так его звали боевые товарищи, точным выстрелом из гранатомета подбил грузинский танк у Красного моста в Сухуме. Но на этом он не остановился.

© Фото : предоставлено Заурбеем Багателия Вооруженные чувством юмора: воспоминания абхазского солдата о войне

Вскоре Беслан Джелия узнал, что в военной части в Агудзере остались призывники и оружие. Он решил вместе со своими бойцами прорваться через Шрому, освободить солдат, взять оружие и обратно этим же путем вернуться в Эшеру.

Группа прошла через горы, но попасть в пункт назначения не удалось. Местное сванское население набросилось на них.

"Это были разъяренные женщины, которые на тот момент уже потеряли близких на войне. Наших ребят в буквальном смысле разорвали на куски. Их смерть разбудила всю Абхазию, люди поняли, что идет настоящая война и что здесь пощады никому не будет. После их смерти многие сухумские ребята взяли в руки оружие и пошли воевать. Гибель Бесика Джелия и его группы была первой большой трагедией этой войны", – рассказала Завьялова.

© Фото : предоставлено Ириной Завьяловой Ирина Завьялова вместе с боевым товарищем во время Отечественной войны народа Абхазии

Первая потеря из девочек

Перед освобождением Гагры абхазское командование задумало провести отвлекающий маневр. Группу из 25 человек, в которой была и Ирина, должны были перебросить в блокадный Ткуарчал. Но ничего не получилось. Бойцов уже в Бамборе разоружили.

"Группа моя пошла в Гагрское наступление. Я же и еще несколько человек уже были записаны в вертолет с гуманитарной миссией. Нам пришлось лететь с врачами. В Сухуме совершили посадку, где грузины всех вывели и тщательно с собаками обыскали воздушное судно, нет ли там никакого оружия. И только убедившись, что там лишь сухпайки и лекарства, нас отпустили. Но тогда в Сухуме с какой-то миссией была российская делегация, и с нами ничего не могли сделать", – поделилась воспоминаниями Завьялова.

Так, в октябре Ирина Завьялова попала в Ткуарчал. Сначала она присоединилась к группе "Скорпион" Нодара Какубава, которая постоянно на позициях не находилась, но проводила наступления на Восточном фронте. Чуть позже она перешла в группу Лакута Зарандия, где воевала. Саида Делба.

В памяти Ирины Саида Делба осталась маленькой, хрупкой, но с большой душой и силой воли. Завьялова считала, что поэтессе нечего делать на войне.

"Она же отвечала мне: "Все, что происходит в моей стране, особенно в ее плохие дни, я должна видеть собственными глазами. Я должна быть рядом, что бы со мной не случилось. Как я могу о чем-то писать, если я это не видела собственными глазами. Если даже я ничего не сделаю для своей страны, не обязательно кого-то убить или кого-то перевязать, но я должна все увидеть и все описать". И вот как-то под таким соусом ее взяли в нашу группу", – передала разговор с боевой подругой Завьялова.

В ноябре Саида вместе с группой пошла в наступление на Лашкиндар, которое стало роковым для нее. Наступление не получилось. Грузины пустили в ход вертолеты. Стали бомбить по абхазским позициям. Бойцы стали прятаться между чайными плантациями. Но Саиду ранило в брюшную полость. Несмотря на боль, поэтесса вместе с подругой Ириной пешком прошла два километра.

"Ей почти перемололо всю брюшную полость, – вспоминает Ирина Завьялова. – Она говорила: "Ничего-ничего, помогите им, вы не видите, там вообще лежат ребята. А я сама дойду. На меня не надо смотреть". — Я представляю, с какой болью этот человек шел два километра. Ее вывезли потом на грузовике, после этого сделали операцию. Вроде бы все прошло успешно, но Саида прожила всего лишь сутки. Саида умерла буквально на моих глазах. Для меня это была первая потеря из девочек".

© Фото : предоставлено Ириной Завьяловой Ирина Завьялова вместе с боевой подругой во время Отечественной войны народа Абхазии

Эшера и знакомство с будущим супругом

13 декабря Ирина Завьялова вылетела в Гудауту. На второй день из Ткуарчала вылетело еще два вертолета. Один из них сбили в воздухе. И дата получила название "Латская трагедия".

В Эшеру Ирина вернулась 5 января. Девушку на полгода отправили на Кутыщху, где медсестрой была Ирина Таркил.

На Кутышьхе дислоцировалась бронетехника. Здесь Ирина и познакомилась со своим будущим супругом – водителем БМП Дмитрием Авидзба.

© Фото : Виталий Кецба Супруг Ирины Завьяловой Дмитрий Авидзба

"Мой будущий супруг воевал на БМП. Мы там и познакомились. Но во время наступления на Сухум мы разминулись, я пошла через Шрому, а он на БМП через нижний мост. Дальше мы уже не виделись, пока война не закончилась. Потом после войны Дима работал на телевидении, я устроилась в 1994 году на радио. Конечно, мы знали друг друга еще на Кутыщхе, но никогда не думали, что будем вместе. Мы стали встречаться, когда уже стали вместе работать", – добавила она.

© Фото : Виталий Кецба Ирина Завьялова на горе Кутыщха

Заглянуть смерти в глаза

Мартовское наступление, как признается сама Ирина, ее пощадило. Она вместе с Ириной Таркил находилась в "Эвкалиптовой роще", где принимали раненых. Перейти через речку не пришлось.

"Было огромное количество девушек, которые сделали гораздо больше, чем мы. Особенно те, кто был на нижнем мосту. Им пришлось и речку переходить, и раненых на себе перетаскивать. Им досталось гораздо больше. И на верхнем мосту, где переходила группа "Шаратын", досталось им тоже. А вот нас, центр, Мартовское наступление немножко пощадило", – отметила она.

Но наступление на Сухум абсолютно не пощадило Ирину Завьялову. Здесь она потеряла подругу Марину Тания, которую возле станции "Гума" застрелил снайпер.

"В день взятия Сухума возле станции "Гума" погибла Марина Тания. Мы перебегали в сторону станции, но со стороны города, с девятиэтажек работали снайперы. И вся верхняя дорога, откуда мы шли, простреливалась. Сначала убили парня, который шел намного впереди Марины и еще двух бойцов. Вот уже крикнули, что работает снайпер. Все трое упали на землю, но снайпер из всех троих выбрал именно Марину. Ей прямо в голову попали. Умерла на месте", – рассказала Ирина.

Позже самой Ирине пришлось заглянуть смерти в глаза. Группа Завьяловой освободила фуникулер. Но грузины пытались вернуть высоту. В течение пяти дней миномет работал, стрелял беспрерывно по абхазским позициям. На пятый день целое полчище грузин начало подниматься на фуникулер. У Ирины даже мысли не было, что кто-то из ее группы сможет выжить.

© Фото : предоставлено Иналом Лазба В бой идут смертники: самоотверженный маневр отряда Алика Лазба

"Если честно, я такое видела только по телевизору в фильмах о Великой Отечественной войне, когда немцы плотным строем, плечом к плечу, чеканя шаг, идут с автоматами. Грузины шли наверх, как муравьи. Это единственная ситуация была, когда действительно было страшно. А нас же было мало, всего человек 20. А фуникулер огромный. Тут сидит один человек, там сидит один человек. За нашими спинами – асфальтированная площадка, кустов даже нет, практически голая местность. Захочешь уйти – не получится, в спину перестреляют. Мы впереди вырыли окопчики. С нами были совсем мальчишки, которые перепугались и хотели убежать. Есть, кто сразу не понимает, что бежать-то некуда. В нашей группе был Даур Акаба, который закричал: "Поверните головы! Вы с ума сошли, вас перестреляют". И вот получилось так, что ни один человек после этих слов не убежал, все остались в своих окопах", – отметила она.

Самое страшное наступило, когда грузины обошли гору и сверху стали закидывать гранатами абхазских бойцов. Недалеко от Ирины разорвалась граната. Девушка получила контузию и небольшую отметину под бровью.

"Там уже мы не могли выносить раненых и убитых. Там нужно было до конца сидеть в окопах. Именно на фуникулере мне впервые за войну пришлось стрелять. До этого я была категорически против того, чтобы медсестра стреляла. Но, видимо, когда человек попадает в безвыходную ситуацию, ему приходится и стрелять. Рядом со мной сидел парень с огромным ленточным пулеметом. У него ленты заканчивались очень быстро. Я уже не то что стрелять не успевала из своего автомата, я даже не успевала вдевать патроны в эти ленты. Нам казалось, что конца этому бою не будет. Мы думали, что все там ляжем", – призналась Завьялова.

Но к вечеру со стороны ВИЭМа подтянулись другие абхазские бойцы. Грузины увидели, что их окружают, и сами ушли. Так группа Ирины Завьяловой отстояла фуникулер. Уже через фуникулер 27 сентября Завьялова вместе с боевыми товарищами спустилась к площади Свободы.

После были небольшие бои. Но, по словам Завьяловой, грузины просто убегали. И уже на Кодоре встретились Гумистинский и Восточный фронт. Победить абхазов уже было невозможно.