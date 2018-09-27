Кошмар для родителей: в Абхазии "гуляют" фейки о похищении детей

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Появившаяся в социальных сетях информация о том, что в школах Абхазии были попытки похищения школьников, не подтверждается, заявили Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.
В правоохранительные органы Абхазии не поступали жалобы от педагогических коллективов и родителей. Но тем не менее инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверки в Галском, Сухумском и Гагрском районах.
"Мы мониторим информационное пространство и имеем полное основание инициировать проверку той или иной информации, которая беспокоит общественность", — сказали в МВД.
В социальных сетях появилась информация о том, что в школах Сухума и Гагры были попытки похищения школьников. В пресс-службе МВД рассказали, что два месяца назад в социальные сети кто-то выложил голосовое сообщение без каких-либо данных, аноним надиктовал текст, согласно которому кто-то пытался похитить школьников.
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Безопасность детей – первостепенная задача всего общества, для этого в тесном контакте с педагогическими коллективами в школах работает инспекция по делам несовершеннолетних, подчеркнули в министерстве.