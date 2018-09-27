Президент Абхазии наградил Владимира Зантария орденом "Ахьдз-Апша"

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил Владимира Зантария орденом "Ахьдз-Апша", говорится на сайте президента республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сохранить свою самобытность: правила жизни Владимира Зантария

"За большой вклад в развитие общественно-политической жизни и заслуги в творческой деятельности наградить Зантария Владимира Константиновича орденом "Ахьдз-Апша" II степени", – говорится в тексте Указа президента.

Литератор, член Союза писателей и Союза журналистов Абхазии, поэт, переводчик, автор ряда критических статей по проблемам современной абхазской литературы Владимир Зантария за свою жизнь занимал разные должности. Начал свою карьеру корреспондентом газеты "Аԥсны ҟаԥшь" и Абхазского радио. Зантария работал в разных сферах общественной деятельности. С 1991 по 1996 год был депутатом Верховного Совета Абхазии, затем был министром культуры республики.

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В 2017 году Владимир Зантария стал лауреатом премии Дмитрия Гулиа.