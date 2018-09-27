Более 38 тысяч заявлений подано в Абхазии на российские полисы ОМС

Премьер-министр Валерий Бганба провел встречу с представителями Министерств здравоохранения Абхазии и России, посвященную процессу выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданам России, проживающим в Абхазии.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Принято 38 тысяч 600 заявлений на выдачу полисов обязательного медицинского страхования, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на встрече в Кабинете министров Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт Кабинета министров республики.

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"В рамках межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, поэтапно осуществляется план мероприятий, способствующий налаживанию системы оказания медицинской помощи российским гражданам из Абхазии в медицинских учреждениях Краснодарского Края", — отметил Цахнакия.

Заместитель директора Правового департамента Министерства здравоохранения России Марина Лесникова отметила, что для урегулирования вопроса оказания плановой и оперативной медицинской помощи гражданам из Абхазии, необходимо подписание дополнительного соглашения между Министерством здравоохранения Абхазии и Минздравом Краснодарского края.

"Мы уже ведем работу над проектом дополнительного соглашения, которое позволит решением комиссии, организованной при Республиканской больнице Абхазии, направлять граждан на лечение в одно из шести крупных многопрофильных медицинских учреждений Краснодарского Края, указанных в проекте соглашения", — сказала Марина Лесникова.

Представители Министерства здравоохранения России подчеркнули, что территориальный фонд ОМС по Краснодарскому краю уже получает финансирование на обслуживание пациентов из Абхазии. Сумма финансирования на 2019 год будет планироваться в соответствии с количеством выданных полисов ОМС в республике.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

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В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в медицинских организациях Российской Федерации.

Оформление российских полисов ОМС началось в Абхазии в середине мая.