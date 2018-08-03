Приветливое страхование: как в Сухуме оформляют российские полисы ОМС

Как рассказали в пункте выдачи полисов при Сухумской городской поликлинике, оформление заявления занимает немного времени. Всего три минуты. С собой нужно иметь абхазский внутренний паспорт и российский паспорт без прописки. Готовый полис можно получить через месяц после подачи заявления. Дополнительно активировать страховку не нужно.
Три минуты и покой: как получить медполис в Абхазии>>
По медполису можно получить весь перечень медуслуг, которые оказывают гражданам России. Это и скорая, и плановая помощь, и бесплатное консервативное и хирургическое лечение широкого спектра заболеваний.