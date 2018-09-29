Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, передает Апсныпресс. © Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный план: Хаджимба провел совещание по подготовке ко Дню Победы

"Уважаемый Рауль Джумкович, примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Абхазия. Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа Вашей страны, отстоявшего в нелегкой борьбе свое законное право на свободу и мирную жизнь.

С удовлетворением отмечаю динамичное развитие российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства. Хотел бы подтвердить, что Россия и далее будет оказывать содействие дружественной Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и в обеспечении национальной безопасности", — говорится в поздравлении.

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"От души желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Абхазии – мира, благополучия и процветания". — сказал президент России.