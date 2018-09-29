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Президент РФ В.Путин

Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы

© Sputnik . Михаил Климентьев
В Абхазии
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В поздравительном сообщении президент России подчеркнул важность динамичного развития российско-абхазских отношений.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, передает Апсныпресс.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Уважаемый Рауль Джумкович, примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Абхазия. Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа Вашей страны, отстоявшего в нелегкой борьбе свое законное право на свободу и мирную жизнь.

С удовлетворением отмечаю динамичное развитие российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства. Хотел бы подтвердить, что Россия и далее будет оказывать содействие дружественной Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и в обеспечении национальной безопасности", — говорится в поздравлении.

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"От души желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Абхазии – мира, благополучия и процветания". — сказал президент России.

Теги:
день победы, поздравления, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Владимир Путин, Рауль Хаджимба, Абхазия, Россия


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