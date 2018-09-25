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Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба: победив в войне, мы не должны проиграть мир

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Выступая на "Съезде победителей" президент Рауль Хаджимба отметил, что, победив в войне, Абхазия не должны проиграть мир. Торжественное собрание, посвященное 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, состоялось в Сухуме 25 сентября.

"Четверть века существует независимое Абхазское государство. За эти годы мы прошли через сложнейшие испытания, но ни разу, даже в мыслях, не допустили возможность отказа от наших завоеваний. Упорство и нацеленность на достижение поставленных целей, самопожертвование во имя независимости сделали возможным признание суверенитета Абхазии Российской Федерацией в 2008 году. 

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На полях сражений, на фронте мы все были едины, потому что перед нами лежала четкая, кристально ясная цель — победить врага, спасти страну, своих родных и близких от покорения и уничтожения, сделать так, чтобы абхазский народ с его культурой и государственностью не был стерт с лица земли. Мы добились победы, потому что свято верили в свою правоту и высшую справедливость. На войне наш народ и те, кто пришел нам на помощь — братья-добровольцы, проявили самые лучшие человеческие качества: мужество, честь, отвагу, высшую любовь к своей Родине. 

Сегодня мы продолжаем думать о войне или, лучше сказать, о борьбе, но уже на мирном фронте. Победив в войне, мы не должны проиграть мир", — отметил президент, выступая перед ветеранами.



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