Продажа первых в истории Абхазии денежных банкнот стартовала в Сухуме

СУХУМ, 29 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Продажа первых в истории Абхазии банкнот, стоимостью пять тысяч рублей, стартовала в головном офисе Сбербанка республики в субботу 29 сентября.

© Sputnik Начало продаж юбилейной банкноты

По словам председателя Сберегательного банка Абхазии Роберта Агрба, желающих стать первыми обладателями этой банкноты много. Всего за полчаса после начала продаж, банкноты приобрели более 400 человек.

"Нашему банку выделили 2,5 тысячи банкнот. Продажи начались с 11:00 субботы и всего за первые полчаса банкноту приобрели чуть больше 400 человек. Такой спрос можно назвать ажиотажем", — сказал Агрба.

Председатель банка признался, что тоже приобрел эту историческую купюру на память. Агрба высоко оценил качество банкноты и ее дизайн.

Мира Хикуба купила несколько памятных банкнот – для себя и друзей, проживающих за рубежом. Появление таких денег в Абхазии она назвала большим событием для страны.

"На этой купюре символика нашего государства. Там и флаг, и герб, изображение первого президента. Это большое и радостное событие, конечно же", — поделилась впечатлениями одна из первых обладательниц исторической банкноты Мира Хикуба.

Анжела из Сухума надеется и на то, что помимо приятного приобретения ей посчастливится войти в число победителей в розыгрыше памятных и юбилейных монет Национального банка республики.

© Sputnik Начало продаж юбилейной банкноты

Каждому, кто приобрел новую банкноту в головном офисе Сбербанке с 11:00 до 12:00 субботы, могут принять участие в акции, рассказала начальник валютного отдела Сбербанка Абхазии Милена Адзинба.

"Те, кто в это время приобрел купюру, автоматически становятся участниками акции. Для этого им нужно написать на специальном бланке свои имя, фамилию, отчество, указать серийный номер банкноты и закинуть бланк в лотерейный барабан", — сказала Адзинба.

Наиболее удачливый может стать обладателем серебряной монеты с выборочным золочением "Аииааира 25" стоимостью 30 тысяч рублей, которых всего выпушено 250 единиц. Помимо этой редкой монеты будут разыграны серебряные монеты номиналом 10 апсаров в честь Сергея Дбар, Султана Сосналиева, серебряная монета "АҞӘА", посвященная юбилею города Сухум и шесть комплектов по семь монет из латуни.

После покупки новой банкноты Абхазии, пользователь социальной сети "Фейсбук" Адгур Лагвилава расплатился ею в одном из столичных кафешек. Фото первого чека, оплаченного "апсарами", он выложил на своей страничке в интернете. По словам Адгура, никаких проблем во время оплаты у него не возникло.

Памятная банкнота "Владислав Ардзинба"

Национальный банк Абхазии выпустил памятную банкноту "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров, посвященной 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, количеством в десять тысяч единиц.

Авторы первой абхазской банкноты – художники Батал Джапуа, Тимур Кайтан и дизайнер Стелла Садзба. На лицевой стороне купюры изображен портрет Владислава Ардзинба. На заднем плане изображены абхазские воины, поднимающие Знамя Победы.

При создании изображения использован традиционный абхазский орнамент. На банкноте расположены семь звезд флага Абхазии и герб.