Путь пройден: молодежь Абхазии дошла до Ингура

Акция "Путь наших героев" проходила в Абхазии с 29 по 30 сентября.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Путь наших героев" завершилась у государственной границы Абхазии, у реки Ингур, в 12:30, сообщил корреспонденту Sputnik организатор акции Алиас Голандзия в воскресенье 30 сентября.

По словам организаторов, всего в акции приняли участие более 60 человек, до конечного пункта дошли 50 участников.

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"До конца смогли дойти не все. Многие до крови натерли ноги, и им пришлось остановиться, у кого-то разболелись колени, но они не остановились, перевязали бинтами и продолжили идти. В любом случае никто не жаловался", — добавил Голандзия.

© Фото : предоставлено Алиасом Голандзиа Акция "Путь наших героев"

Акция стартовала на площади Свободы в Сухуме в 10:30, в субботу 29 сентября. По пути участники останавливались на отдых в Тамыше и Адзюбже. В 4:00 утра воскресенья продолжили пеший поход до Ингура.

"В Тамыше мы остановились ночью, разожгли костер, нам привезли еду жители Кутола, мы отдохнули и тронулись в путь", — рассказал Голандзия.

© Фото : предоставлено Алиасом Голандзиа Акция "Путь наших героев"

В Гале участников акции встретили представители местной власти, творческие коллективы района и сотрудники таможенного комитета.

"Нас очень радушно встретили, с танцами и песнями. Последние 300 метров мы тоже постарались и не просто прошли, а добежали до конечного пункта с криками "Аиааира!" (победа – абх.) в один голос. Сейчас царит прекрасная атмосфера, все танцуют и отмечают День Победы и Независимости Абхазии", — сказал он.

© Фото : предоставлено Алиасом Голандзиа Акция "Путь наших героев"

Акция "Путь наших героев" проходит в Абхазии с 2015 года и приурочена ко Дню Победы и Независимости Абхазии. Протяженность всего маршрута от Сухума до Ингура 96 километров.