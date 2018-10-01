"Дух Фазиля очень к месту": в Москве вручили Международную премию Искандера

Sputnik, Алексей Стефанов.

К назначенному времени в малый зал Центрального дома литераторов спешили писатели и поэты – среди них были как номинанты на Международную премию имени Фазиля Искандера, так и поддерживающие их коллеги и друзья. На входе всех гостеприимно встречал член жюри и председатель оргкомитета премии Борис Евсеев.

Абхазских писателей ждут в следующем году

© Sputnik / Томас Тхайцук Сюжет существования, или Искандер в жизни каждого из нас

"Это уже второй сезон премии. В прошлом году после такого же мероприятия было опубликовано более двухсот статей в российской и зарубежной прессе. Но главное — не публикации, а смысл, который мы вкладываем в эту премию. Ведь Фазиль Искандер — продолжатель великой русской писательской школы, и в то же время через Абхазию он внес в российскую литературу обновленный этно-магический реализм. Гораций сказал: "Кто помешает мне, смеясь, говорить правду". Это очень важное замечание относится и к Искандеру. Он говорил замечательную художественную правду, при этом улыбаясь, смеясь и говоря притчами", — встретил корреспондента Sputnik Абхазия Борис Евсеев.

Он посетовал, что в этом году среди претендентов не было писателей из Абхазии, и отметил прошлогоднего претендента, вошедшего в шорт-лист – Ричарда Чкадуа. "Он запомнился нам своими рассказами, короткая проза Чкадуа покорила всех нас. К сожалению, он не получил премию, но стать участником шорт-листа тоже очень почетно и значимо. Надеюсь, что в следующем году абхазские писатели бодрее откликнутся на эту премию. И хотя такого выдающегося великого писателя как Фазиль Искандер больше не будет, появятся другие замечательные абхазские литераторы", — уверен Евсеев.

Член жюри премии, писатель, член Русского ПЕН-центра Борис Евсеев

Он рассказал, что в этом году к трем номинациям – "проза", "поэзия", "драматургия и киносценарии по произведениям Искандера" добавилась еще одна – "Чегемские высоты". Ее учредили специально для молодых литераторов в возрасте до 35 лет из Абхазии и республик Кавказского региона.

Талантам нужно помогать

"И в прошлом и в этом году претенденты представили огромное количество книг, было очень трудно выбрать из длинного списка четверых победителей. Все члены жюри много работали, у нас были очные и заочные споры, в каждой из четырех номинаций мы выбрали самых достойных претендентов. Честно скажу, я бы всем дал премию, но так не бывает", – присоединился к разговору президент русского ПЕН-центра и председатель жюри премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов.

Он отметил, что среди претендентов "нет затасканных имен", и в качестве примера привел писателя, который участвовал в конкурсе в прошлом году. "У нас огромная страна и в каждом крупном городе живет талантливый человек. В прошлом году лауреатом в номинации "проза" стал Эдуард Русаков. Если бы он жил в Москве, был бы также популярен как Веллер или Пелевин. Но он живет в Красноярске, написал огромное количество очень интересных повестей, романов и очень скромный человек".

"Мы, наше поколение, а я 1946 года рождения, такие опоздавшие шестидесятники. А ими были наши старшие товарищи: Аксенов, Астафьев, Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Искандер, Шукшин. И сейчас, когда Искандер ушел из жизни, такая пустота ощущается. Почему мы и занимаемся этим конкурсом – потому что они много сделали для нас, для нашего поколения, а мы пытаемся сейчас стараемся то же самое сделать для следующего поколения. Везде есть талантливые люди, им нужно помогать, а дух Фазиля очень к месту", — сказал Евгений Попов.

Талантов много не бывает

Вскоре было объявлено о начале церемонии награждения, все разговоры прекратились и литераторы заняли места в зале. Среди выступавших были и лауреаты прошлого года – поэтесса Ганна Шевченко и драматург Аслан Галазов.

"Для молодых авторов есть много премий, их ищут, находят. Для зрелых литераторов тоже есть достаточно много премий, а для нас сорокалетних — практически нет. С нами поносились-поносились и бросили. И нас спасла премия Фазиля Искандера. Это была большая честь получить такую премию, ведь в жюри сидят классики, люди, чьи произведения я еще девочкой читала в журналах", — даже спустя год искренне рада полученной премии Ганна Шевченко.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Поэтесса Ганна Шевченко на церемонии вручения Международной премии имени Фазиля Искандера.

Зачитывать победителей члены жюри начали с последних мест шорт-листа – в каждой номинации были литераторы, которые получили дипломы международной премии. Наконец, Борис Евсеев начал объявлять лауреатов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чкадуа о премии Искандера: будет номинация для молодых писателей Абхазии

"В номинации "проза" мы выбрали роман чеченского писателя Канта Ибрагимова под названием "Стигал", что можно прочитать, как имя мужчины или перевести на русский как "небо". Это очень интересный роман, выдающееся произведение, больше других соответствующее духу Искандера. Там есть рассуждения о России, о маленькой кавказской республике, об обидах, прощении, о любви. Канта иногда называют чеченским Кафкой. Читать его произведение было одно удовольствие. Уверен, оно войдет в сокровищницу мировой литературы», – прокомментировал по нашей просьбе решение жюри уже после объявления лауреатов Евгений Попов.

В номинации "поэзия" первое место завоевал Вячеслав Шаповалов. "Он живет в Бишкеке. Это классик перевода с киргизского и других языков, замечательный поэт. Я знал многих поэтов, которых уже нет в живых. Например, Семена Липкина, который гениально переводил. Так вот Шаповалов — продолжатель его дела", — охарактеризовал второго лауреата председатель жюри.

© Фото : Мадина Аргун Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

В третьей номинации победил Сергей Дмитренко. "Он сделал замечательный сценарий из книги Искандера "Сандро из Чегема". Я прочитал и просто ахнул. Прозу Искандера очень трудно переводить на киношный язык, а здесь просто бери камеру и снимай", — отметил Попов.

В последней номинации среди молодых литераторов премия досталась Аурену Хабичеву. Приехать на вручение он, как и Вячеслав Шаповалов, не смог. Аурен оставил Москву, чтобы уединиться в родных горах и спокойно дописать новый роман "Сто сорок похорон". Но так получилось, что мы хорошо знакомы и о своей награде Хабичев узнал от корреспондента Sputnik Абхазия.

"Это настолько хорошая новость, что я еще не до конца понял, правда ли это. Мне нужно с этой мыслью переспать и осознать, что я теперь смело могу называть себя писателем. Я очень долго к этому шел и хочу поблагодарить замечательного редактора отдела прозы журнала "Новый мир" Ольгу Ильиничну Новикову, благодаря которой я впервые был опубликован в серьезном издании и Андрея Анатольевича Новикова-Ланского – гениального поэта и писателя, который меня номинировал на эту премию", — сказал Аурен Хабичев корреспонденту Sputnik Абхазия по телефону.

Побольше новых Искандеров

Перед тем, как проводить литераторов на банкет по случаю завершения второй международной премии Фазиля Искандера мы попросили поделиться эмоциями еще двух лауреатов.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Писатель, член Русского ПЕН-центра Борис Евсеев и народный писатель Чеченской Республики Канта Ибрагимов.

"Мне очень приятно стать лауреатом премии Искандера, для меня это огромная честь. Фазиль Искандер – мой любимый писатель, мы все учились у него. Это русский писатель, но с кавказским колоритом. Помню, был на его выступлении в этом же здании – словами не передать то обаяние, теплоту, доброту с которой он вел лекцию. Рад, что Фазиля Искандера не забыли — в Москве его помнят, любят и ценят", — отметил Кант Ибрагимов.

© Фото : Мадина Аргун Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

"Я очень рад этой награде, поскольку писал сценарий по книге любимого писателя, у которого учился. Искандер потрясает особым творческим содержанием, поскольку его проза гениальна. Его, как говорили, выдвигали на Нобелевскую премию, но если он не получил ее, то это не Искандера вина, а вина Нобелевской премии, потому что Фазиль — писатель мирового уровня. Его произведения читаемы, живы, заставляют читателя испытывать счастье. Но его проза настолько насыщена, что из нее надо извлекать кинематографические вещи, ее нельзя поставить один в один, как "Собачье сердце" Булгакова. Если мне удалось вытащить из произведения Искандера все эти хитросплетенья и перенести их на экран, то я просто я счастлив", – сказал Сергей Дмитренко.

И пожелал Абхазии, в которой не раз бывал и очень любит, процветания. А еще новых искандеров, которые будут писать на всех языках народов, проживающих в этой стране.