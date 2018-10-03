Комендантский час: студенты АГУ осваиваются в новом общежитии

С нового учебного года при Абхазском государственном университете открылось студенческое общежитие. О том, как обживаются первые обитатели и какие запреты объявили коменданты, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Новое общежитие для студентов Абхазского государственного университета еще до начала учебного года готово было принять жильцов. Пятиэтажное здание тщательно подготовлено — сотрудники наняты, комнаты прибраны, охрана на страже.

Однако, несмотря на многочисленные просьбы родителей, пока на вселение в новый "дом" подано лишь 45 заявок. Всего общежитие готово предоставить 230 мест.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парни и девушки на разных этажах: общежитие АГУ готово принимать студентов

"В первую очередь мы рассматриваем заявки тех студентов, которые проживают в селах, в деревнях, которым приходится долго добираться до университета. Во-вторых, университет предоставляет льготы на проживание детям-сиротам, детям-инвалидам и репатриантам. На сегодняшний день общежитие заполнено не полностью, но заявки продолжают поступать, и мы ждем новых жильцов", — объяснил директор общежития Зураб Амичба.

Правила гостеприимства

Первый этаж — административный. Здесь живет охрана. В 23:00 ворота закрываются, и опоздавшие к "комендантскому часу" будут вынуждены искать себе новый ночлег.

"Входить и выходить жители будут не по студенческим билетам, а по специальным пропускам, которые вскоре будут им выданы. По лицам всех не запомнишь, так что это будет наиболее эффективной мерой. Но после комендантского часа в общежитие никто впускаться не будет", — предупредил директор.

От абхазского гостеприимства в общежитии не отказываются. Родственники и друзья могут навестить студентов, но только при предъявлении паспорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сорок лет спустя: выпускники АГУ встретились осенним вечером в Сухуме

За самочувствием студентов будет следить медсестра. Для нее в общежитии также предусмотрен отдельный кабинет.

"Планируется, что медсестра будет работать в те часы, когда студенты уже заканчивают учебу. Примерно с 14:00 до 19:00. Но у охраны обязательно будет минимум необходимых лекарств, если ночью кому-то неожиданно станет плохо", — сказал Амичба.

Смотрите, как устроились студенты АГУ в "новом доме">>

Библиотека и "изолятор"

По словам коменданта, общежитие должно стать для студентов не только новым домом, но и местом для саморазвития. Для этого есть комната отдыха, читальный и спортивный залы, библиотека.

"Мы планируем организовывать культурные вечера, приглашать знаменитых людей, читать лекции и проводить семинары. Словом, организовывать для наших студентов развлекательный досуг. А в спортивной секции студенты могут уже сегодня играть в пинг-понг, в планах у нас также установить тренажеры и сделать футбольные и баскетбольные площадки", — рассказал директор.

© Sputnik Константин Грецов Общежитие АГУ

Есть в общаге и "изолятор". Не пугайтесь. Он для заболевших. Эпидемии здесь никому не нужны.

"Пока мы не определим студента в соответствующую больницу, он будет находиться здесь. Есть все необходимое, а рядом будет находиться медсестра. Ничего страшного в этом нет", — отметил Амичба.

Про "апсуара"

Напрашиваемся в гости к первым жителям. Два друга из Галского района Сосо Кулуа и Дима Гурджуа заселились с начала учебного года.

На двоих у парней одна комната, на этаже кухня и совместный "продуктовый" бюджет. Такие условия закаляют самостоятельность, считают студенты.

"Раньше мы каждое утро вставали в шесть часов утра, чтобы добраться в Сухум к 7:30, а после лекций обратно проделывали огромный путь домой. По дороге мы уже уставали, и сил на то, чтобы готовиться к парам, не оставалось. Это плохо сказывалось на учебе, а сейчас, 10 минут — и мы уже в университете", — рассказывает о преимуществах Сосо.

Сухумская жизнь дорого обходилась друзьям. В месяц студенты тратили около 20 тысяч на дорогу, питание и проживание в съемной квартире. По сравнению с этим, 1500 рублей за общежитие просто подарок, довольны они.

"И даже не смущает, что в 23:00 все закрывается. Знаете, мы здесь уже несколько дней, и никуда даже уходить не хочется. Здесь все есть — можем смотреть телевизор, заниматься спортом, почитать в тишине и готовиться спокойно к лекциям", — уверяет Дима.

© Sputnik Константин Грецов Общежитие АГУ

В комнате у ребят на удивление никакого беспорядка. Кровати застелены, все книги на местах. Комендант предупредил – за порядком в комнатах будет следить лично.

"Каждую неделю мы будем проводить обход, чтобы в комнатах было чисто. А если найду следы сигарет или кто-то попадется на камеру за курением, будет строгий выговор. Это нужно для их же блага, дисциплина обязательна", — непреклонен Амичба.

© Sputnik Сария Кварацхелия Капремонт в АГУ закончен, но новоселье отложено

Действительно, на каждом этаже установлены видеокамеры.

Еще одно правило – девушки и парни будут жить на разных этажах. Такое решение приняло руководство университета. По словам директора, это вызвало полемику среди общества. Многие обвинили общежитие в слишком консервативных взглядах.

Студенты же подошли к этому вопросу согласно всем предписаниям "апсуара".

"Нас это не смущает. Наоборот, смущало бы, если бы были вместе. И девочек бы смущало. К чему это? Мы можем видеться и общаться в общих комнатах, так мы и делаем по вечерам. А остальное- лишнее", — отметил один из студентов.

© Sputnik Константин Грецов Общежитие АГУ

Женский взгляд

В отличие от ребят, Алена и Валерия Шакрыл не сразу решились заселиться в общежитие. Родители в начале боялись отпускать девочек, мешали стереотипы об общагах.

"Но нам удалось убедить их, ведь именно в общежитии больше всего чувствуется студенческая жизнь. Первые дни нам было скучно, еще никого не знали, но уже успели познакомиться со многими и сдружиться", — призналась Алена.

Девочки говорят, что в общежитии есть все условия, не хватает одного – стиральных машин. Директор пообещал, что вскоре у студентов на каждом этаже появятся прачечные, а за водоснабжение бояться не стоит.

"У нас в запасе огромные цистерны воды. Если в городе на время отключат воду, то мы еще несколько дней можем оставаться спокойными", — успокоил студентов Амичба.

Не "под диктофоном" ребята признались, что им очень не хватает Wi-Fi. Директор пообещал решить и эту проблему, но взамен на безупречную дисциплину и идеальный порядок в комнатах.