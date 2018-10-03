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Экскурсия по общаге: смотрите, как устроились студенты АГУ в "новом доме"

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© Sputnik Константин Грецов, Асмат Цвижба

С нового учебного года при Абхазском государственном университете открылось студенческое общежитие.

В новом общежитии Абхазского государственного университета есть все необходимые для студентов удобства. На первом этаже пятиэтажного здания располагается комната отдыха, где студенты могут отвлечься от учебных будней. Также парни и девушки могут подготовиться к учебным занятиям в читальном зале и библиотеке.

Особое внимание в общежитии уделили безопасности.

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"У нас имеются все необходимые для пожаротушения средства. Все сотрудники прошли специальный инструктаж с участием специалистов МЧС. Также в случае необходимости у нас есть запасы воды на несколько дней", — отметил директор общежития Зураб Амичба.

По словам студентов, в общежитие имеются все условия для комфортного проживания.

"Раньше мы вставали в 6 утра и полтора часа добирались из Гала до университета. А сейчас нам все нравится, в общежитии созданы все условия и очень близко к университету", — отметил один из студентов.
Первые жильцы провели экскурсию по своим комнатам и рассказали о главных преимуществах жизни в общаге.



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