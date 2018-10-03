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Недвижимость

Недвижимость в Абхазии: изменится ли ситуация для нерезидентов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Продажа недвижимости иностранцам в Абхазии (23)
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Депутаты Госдумы обсудили с абхазскими коллегами предоставление россиянам права покупки земли и недвижимости. Совместное заседание состоялось в рамках праздничных мероприятий ко Дню Победы и Независимости республики.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik, Мария Шелудякова. Актуальный вопрос российско-абхазских взаимоотношений – продажа жилья российским гражданам, сообщил Sputnik Абхазия российский депутат Павел Шперов, находившийся в Абхазии в составе делегации комитета Госдумы РФ по делам СНГ. Визит парламентариев был приурочен к 25-й годовщине окончания Отечественной войны народа Абхазии.

В ходе переговоров абхазские депутаты сообщили членам российской делегации, что в настоящее время в Абхазии идет процесс постановки недвижимости на кадастровый учет. По его окончании возможно предоставление россиянам права покупки земли, в первую очередь в восточной части республики.

В соответствии с абхазским законодательством, иностранцы не могут приобретать жилье в Абхазии. Власти считают, что местные жители не смогут конкурировать с россиянами за квадратные метры. Однако нерезиденты страны находят способы обойти запрет. Были случаи, когда россияне оформляли дома и квартиры на граждан республики, а в результате оставались без денег и без жилья.

Недвижимость
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Пока сложно сказать, когда мы придем к финальному заключению. Сторонники предоставления россиянам такого права надеются на инвестиции, а противники боятся, что россияне скупят территории. Переговоры ведутся", – отметил депутат Госдумы Павел Шперов.

На заседании с участием российской делегации вопрос предоставления россиянам права на жилье в Абхазии поднимался в контексте выдачи материнского капитала. Эти темы тесно связаны, так как материнский  капитал можно использовать для улучшения жилищных условий.

25-летие со дня окончания грузино-абхазской войны широко отмечалось в Абхазии 30 сентября. В календаре республики этот день значится как День Победы и Независимости. Помимо делегации российских депутатов, торжества посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Темы:
Продажа недвижимости иностранцам в Абхазии (23)


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    Под прицелом

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