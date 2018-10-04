Новички и старожилы: кто представит Абхазию на "Золотой осени-2018"

О том, какую продукцию представят абхазские производители на российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018" и на какой результат рассчитывают, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Кто участвует

В агропромышленной выставке "Золотая осень-2018" будут принимать участие производители из Абхазии, которые уже не впервые представят свою продукцию на этой площадке. Один из таких производителей – компания "Дары Абхазии", ее бывший руководитель Эльдар Шохин рассказал, что производство на предприятии началось в 2014 году. Сначала на предприятии стали выпускать варенье из фейхоа, и уже в следующем году компания приняла участие в "Золотой осени".

"Мы тогда не были в числе конкурсантов, а показали свою продукцию, тогда мы подписали первый договор о поставке нашей продукции на российский рынок. В 2016 и в 2017 году мы уже принимали участие в конкурсной программе", — отметил он.

© Фото : предоставлено Екатериной Еник Продукция компании "Дары Абхазии"

Уже в 2016 году ассортимент предприятия увеличился, помимо перетертого фейхоа с сахаром, на выставке "Золотая осень" были еще и компоты.

"Варенье и компоты из фейхоа и кизила взяли золотые медали, другие три позиции компотов – ежевика, виноград и вишня взяли серебряные медали. В 2017 году мы также принимали участие в конкурсе, с одним продуктом – варенье из фейхоа и взяли золотую медаль", — рассказал Эльдар Шохин.

© Фото : предоставлено Екатериной Еник Продукция компании "Дары Абхазии"

На "Золотой осени-2018" компания представит варенье из фейхоа и несколько видов компота.

"Компания сейчас, правда, находится на консервации, но я думаю, что в дальнейшем она будет развиваться и приносить хорошие результаты как внутри страны, так и за пределами", — говорит он.

Эльдар Шохин отметил, что очень рассчитывает на то, что на "Золотой осени" будут участники, заинтересованные в поставке продукции в Россию.

"Если найдем клиентов, я думаю, что предприятие опять будет работать", — надеется Шохин.

Абхазский асыдзбал в Москве

Посетители агропромышленной выставки в очередной раз смогут оценить качество абхазского асыдзбала (острый соус из алычи – ред.). Руководитель общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии" Камилла Квициния рассказала, что производство "Асыдзбал" уже в четвертый раз принимает участие в "Золотой осени".

В 2017 году красный и зеленый виды асыдзбала завоевали золотые награды агропромышленной выставки.

"В год мы производим до 10 тонн асыдзбала, но спрос на него очень большой, мы хотим расширить производство, но, к сожалению, пока такой возможности нет. Для расширения нам нужно больше оборудования, и сам цех нужно расширять, это позволит увеличить объемы экспорта, так как наш продукт очень популярен", — отметила производитель.

По ее словам, многие российские компании предлагают заключение контрактов на поставку абхазской продукции, однако малые промышленные объемы не позволяют подписывать подобные документы.

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"Молочка"из Абхазии

Для начала, говорит Квициния, надо обеспечить внутренний рынок, а для этого необходимо увеличить объем производства в 4-5 раз. Тем не менее их участие в московской выставке будет способствовать рекламе продукта."Мы уже несколько лет берем золотые медали, в этом смысле стремиться уже некуда, и в этот раз большего достичь уже нельзя", — отметила она.

Молочную продукцию из Абхазии уже второй год подряд будут представлять на агропромышленной выставке "Золотая осень".

"В прошлом году участие в выставке было для нас ознакомительным, хотели посмотреть наш ли это формат. Мы захотели поучаствовать в выставке и в этом году, подали заявку на позицию "Ахарҵәы" (национальный кисломолочный продукт – ред.), которую мы производим на молочном заводе", — сказал генеральный директор Сухумского молочного завода Астан Ардзинба.

Sputnik Сухумский молочный завод

При этом он отметил, что предприятие не рассчитывает на "драгоценные" медали.

"Потому что мы понимаем, что наша продукция не из цельного молока, а из сухого. Также мы понимаем, что весь юг России и Московская область производят кисломолочную продукцию из сухого молока, и мы хотим посоревноваться по таким же критериям", — отмечает руководитель.

Полезность участия в выставке в прошлом году была в том, что Абхазия впервые за много лет представила собственную молочную продукцию на международном уровне, заметил Астан Ардзинба.

© Sputnik Томас Тхайцук Сухумский молочный завод

"В том, что кто-то узнал о Сухумском молочном заводе, есть плюс", — говорит он.

Астан Ардзинба пояснил, почему на выставку повезут именно "Ахарҵәы".

"Мы можем представить и кефир, но мы хотим показать на российском рынке уникальный национальный продукт", — отметил гендиректор.

Главный специалист Министерства экономики Аслан Жанава считает, что площадка "Золотой осени"- это зарубежная витрина для абхазской продукции.

"Каждый продукт по-своему уникален, имеет свой презентабельный вид, что в принципе нравится российским потребителям. Они знают, что в Абхазии производится экологически чистая продукция, в прошлом году на выставке люди подходили, спрашивали о молочной продукции", — сказал он.

Астан Ардзинба подтвердил, что Сухумский молочный завод производит экологически чистую продукцию без добавления каких-либо антибиотиков.

"Сухое молоко мы приобретаем. Оно сделано из цельного молока, оно высушено, привозим его из Белоруссии. При приготовлении "Ахарҵәы" мы используем местные закваски, которые испокон веков используются в Абхазии", — рассказал Ардзинба.

© Sputnik Томас Тхайцук Сухумский молочный завод

Говоря о возможных деловых предложениях на выставке в Москве, Аслан Жанава сказал, что в России есть большое количество брендов. Конкурировать с ними сейчас сложно, и к выходу на экспорт молочная продукция Абхазии не готова опять же из-за скромных производственных возможностей.

"На данный момент наш завод своей производственной мощностью может занять только около 15%-20% рынка Абхазии. Завод есть, он новый, но в него нужно еще вкладывать, чтобы получать отдачу, нам нужно приложить все усилия для того, чтобы о нашем заводе услышали", — сказал гендиректор.

В первый раз

Среди абхазских участников "Золотой осени" есть и новички, один из них – "Гастрономические сувениры".

"В нашем бренде две позиции, это чача в емкости 50 миллилитров и аджика 40 граммов, то есть у нас такой современный мини-формат. В этом году жители Абхазии и гости уже успели купить, подарить, увести в свою страну, в свой город наши сувениры", — рассказала представитель бренда Екатерина Еник.

© Фото : предоставлено Екатериной Еник Продукция компании "Гастрономические сувениры"

Мысль о создании такого производства пришла компаньону Екатерины Еник, основателю предприятия Каме Адзинба.

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"Она путешествует, была в Испании, и она обратила внимание на то, что в этой стране практически вся гастрономия в качестве сувениров, то есть они предлагают продукцию туристам в маленьком объеме", — объяснила она.Начали с чачи и аджики.

"Наши покупатели в основном туристы, им нравится, потому, что мы первые в Абхазии, кто запустил такой маленький формат сувенирных продуктов. У нас маленькое производство, находится в Сухуме, мы работаем с отелями, ресторанами, продаем продукцию в магазинах и сувенирных точках по всем городам Абхазии", — сказала Еник.

По ее словам, "Гастрономические сувениры" планируют расширить производство, включив в линейку еще мед, чай и абхазские специи.

© Фото : предоставлено Екатериной Еник Продукция компании "Гастрономические сувениры"

С 10 по 13 октября 2018 года экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом посетят не менее 300 тысяч человек. Абхазские предприниматели в седьмой раз примут участие в агропромышленной выставке.