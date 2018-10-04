Фадеев о работе над песней "Абхазия моя": специального замысла не было

Песня "Абхазия моя" написана к 25-летию Победы и Независимости и была исполнена на праздничном концерте в Сухуме оперной певицей Хиблой Герзмава.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Песня "Абхазия моя" в первую очередь писалась для Хиблы Герзмава, признался в интервью Sputnik российский композитор Максим Фадеев.

"Никакого специального замысла не было. Хибла предложила, и я поддержал идею, потому что в первую очередь я советский человек во всех смыслах этого слова. Для меня сегодняшние постсоветские государства – это любимые места пребывания", — добавил композитор.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Хибла Герзмава исполняет песню "Абхазия моя"

Ранее на своей странице в Instagram Фадеев отметил, что гордится совместной работой с Хиблой Герзмава.

"В Абхазии Хибла исполнила песню перед своим народом и президентом. И, знаете, ничего важнее нет! Я уже получил столько слов благодарности за эту песню, это не сравнится ни с чем! И, дорогая Хибла, не устану повторять — наша встреча была послана Богом. Вместе мы сделаем столько… Верю в это!" – отметил музыкант.

Композиция "Абхазия моя" была написана российским композитором Максимом Фадеевым для Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава. Оперная дива исполнила песню на торжественном концерте в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии.

© Sputnik Константин Грецов Песня от примы и театрализованное шоу: Абхазия отметила День Победы

Максим Фадеев – российский композитор, музыкальный продюсер и музыкант. Продюсер группы "Serebro", певицы Глюкозы, певицы Наргиз музыкального проекта "Фабрика звезд-2" и "Фабрика звезд-5". В 2003 году стал руководителем собственного продюсерского центра"MALFA". На счету продюсера более 100 музыкальных наград и участие в проектах "Голос.Дети" и "Главная сцена".

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Хибла Герзмава – народная артистка России и Абхазии. С 1995 года солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Артистка выступала на сцене Мариинского театра, Лондонской Королевской оперы, оперы Метрополитен, Венской и Римской государственной оперы, а также парижской Гранд оперы. В ее репертуаре ведущие партии в произведениях "Руслан и Людмила", "Обручение в монастыре", "Любовный напиток", "Дон Жуан","Турандот", "Медея" и другие.