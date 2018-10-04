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Максим Фадеев

Фадеев о работе над песней "Абхазия моя": специального замысла не было

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В Абхазии
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Песня "Абхазия моя" написана к 25-летию Победы и Независимости и была исполнена на праздничном концерте в Сухуме оперной певицей Хиблой Герзмава.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Песня "Абхазия моя" в первую очередь писалась для Хиблы Герзмава, признался в интервью Sputnik российский композитор Максим Фадеев.

"Никакого специального замысла не было. Хибла предложила, и я поддержал идею, потому что в первую очередь я советский человек  во всех смыслах этого слова. Для меня сегодняшние постсоветские государства – это любимые места пребывания", — добавил композитор.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Хибла Герзмава исполняет песню "Абхазия моя"

Ранее на своей странице в Instagram Фадеев отметил, что гордится совместной работой с Хиблой Герзмава.

"В Абхазии Хибла исполнила  песню перед своим народом и президентом. И, знаете, ничего важнее нет! Я уже получил столько слов благодарности за эту песню, это не сравнится ни с чем! И, дорогая Хибла, не устану повторять — наша встреча была послана Богом. Вместе мы сделаем столько… Верю в это!" –  отметил музыкант.

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Уже сегодня песню @hiblagerzmava — АБХАЗИЯ МОЯ можно прослушать на всех цифровых площадках — ссылка на Apple Music у меня в сторис. Её большая премьера уже, можно сказать, состоялась. Непосредственно в Абхазии Хибла исполнила её перед своим народом и президентом. И, знаете, ничего важнее нет! Я уже получил столько слов благодарности за эту песню, это не сравнится ни с чем! И,дорогая Хибла, не устану повторять — наше встреча была послана Богом. Вместе мы сделаем столько… Верю в это!

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 3 Окт 2018 в 1:59 PDT

Композиция "Абхазия моя" была написана российским композитором Максимом Фадеевым для Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава. Оперная дива исполнила песню на торжественном концерте в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии.

Хибла Герзмава
© Sputnik Константин Грецов
Песня от примы и театрализованное шоу: Абхазия отметила День Победы
Максим Фадеев – российский композитор, музыкальный продюсер и музыкант. Продюсер группы "Serebro", певицы Глюкозы, певицы Наргиз музыкального проекта "Фабрика звезд-2" и "Фабрика звезд-5". В 2003 году стал руководителем собственного продюсерского центра"MALFA". На счету продюсера более 100 музыкальных наград и участие в проектах "Голос.Дети" и "Главная сцена".

Фадеев о песне "Абхазия моя": написал, потому что люблю эти места>>

Хибла Герзмава – народная артистка России и Абхазии. С 1995 года солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Артистка выступала на сцене Мариинского театра, Лондонской Королевской оперы, оперы Метрополитен, Венской и Римской государственной оперы, а также парижской Гранд оперы. В ее репертуаре ведущие партии в произведениях "Руслан и Людмила", "Обручение в монастыре", "Любовный напиток", "Дон Жуан","Турандот", "Медея" и другие.

Теги:
день победы, Хибла Герзмава, Абхазия


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