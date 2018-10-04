Фадеев о работе над песней "Абхазия моя": специального замысла не было

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Песня "Абхазия моя" в первую очередь писалась для Хиблы Герзмава, признался в интервью Sputnik российский композитор Максим Фадеев.
"Никакого специального замысла не было. Хибла предложила, и я поддержал идею, потому что в первую очередь я советский человек во всех смыслах этого слова. Для меня сегодняшние постсоветские государства – это любимые места пребывания", — добавил композитор.
Ранее на своей странице в Instagram Фадеев отметил, что гордится совместной работой с Хиблой Герзмава.
"В Абхазии Хибла исполнила песню перед своим народом и президентом. И, знаете, ничего важнее нет! Я уже получил столько слов благодарности за эту песню, это не сравнится ни с чем! И, дорогая Хибла, не устану повторять — наша встреча была послана Богом. Вместе мы сделаем столько… Верю в это!" – отметил музыкант.
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Уже сегодня песню @hiblagerzmava — АБХАЗИЯ МОЯ можно прослушать на всех цифровых площадках — ссылка на Apple Music у меня в сторис. Её большая премьера уже, можно сказать, состоялась. Непосредственно в Абхазии Хибла исполнила её перед своим народом и президентом. И, знаете, ничего важнее нет! Я уже получил столько слов благодарности за эту песню, это не сравнится ни с чем! И,дорогая Хибла, не устану повторять — наше встреча была послана Богом. Вместе мы сделаем столько… Верю в это!
Композиция "Абхазия моя" была написана российским композитором Максимом Фадеевым для Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава. Оперная дива исполнила песню на торжественном концерте в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии.
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Хибла Герзмава – народная артистка России и Абхазии. С 1995 года солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Артистка выступала на сцене Мариинского театра, Лондонской Королевской оперы, оперы Метрополитен, Венской и Римской государственной оперы, а также парижской Гранд оперы. В ее репертуаре ведущие партии в произведениях "Руслан и Людмила", "Обручение в монастыре", "Любовный напиток", "Дон Жуан","Турандот", "Медея" и другие.