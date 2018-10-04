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© Sputnik / Евгения Новоженина

Фадеев о песне "Абхазия моя": написал, потому что люблю эти места

Радио
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Российский композитор Максим Фадеев в интервью журналисту Sputnik рассказал о том, как родилась музыка к песне "Абхазия моя", которую в день 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии исполнила оперная дива Хибла Герзмава.

"Никакой специальной идеи не было. Идею предложила Хибла Герзмава, и я ее поддержал, потому что я советский человек во всех смыслах этого слова. Я рожден в СССР и умру с этим ощущением. Для меня все народы и все государства, которые сегодня отдельные государства, ранее были любимыми местами проживания или пребывания. Таким же местом для меня была и Абхазия. Я люблю всей душой эти места, поэтому я это и сделал", — рассказал Макс Фадеев. 

На концерте к 25-летию Победы и Независимости Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава исполнила песню "Абхазия моя". Музыку на стихи Ирины Секачевой к юбилейной дате написал композитор Максим Фадеев. 

Песня от примы и театрализованное шоу: Абхазия отметила День Победы>>

Максиим Фадееев  — известный советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссер и актер.


Теги:
песни, Хибла Герзмава, Россия, Абхазия


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