Фадеев о песне "Абхазия моя": написал, потому что люблю эти места

"Никакой специальной идеи не было. Идею предложила Хибла Герзмава, и я ее поддержал, потому что я советский человек во всех смыслах этого слова. Я рожден в СССР и умру с этим ощущением. Для меня все народы и все государства, которые сегодня отдельные государства, ранее были любимыми местами проживания или пребывания. Таким же местом для меня была и Абхазия. Я люблю всей душой эти места, поэтому я это и сделал", — рассказал Макс Фадеев.
На концерте к 25-летию Победы и Независимости Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава исполнила песню "Абхазия моя". Музыку на стихи Ирины Секачевой к юбилейной дате написал композитор Максим Фадеев.
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Максиим Фадееев — известный советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссер и актер.