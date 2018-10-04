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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 октября

© Фото: Laura Lefurgey-Smith
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (805)
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В пятницу территория Абхазии окажется во власти антициклона и затока холодного воздуха с севера, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в пятницу будет облачная погода с прояснениями, ночью и утром дождь с грозой и шквалистым ветром от 13 до 15 метров в секунду, местами возможен град, днем осадки прекратятся.  В горах – снег.

Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +10˚С, днем поднимется до +19˚С.

Температура морской воды +23°С. 
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (805)
Теги:
погода в Абхазии, прогноз погоды, Абхазия


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