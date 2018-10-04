Духовно очиститься: вечер литературных пародий пройдет в Сухуме

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Впервые в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба пройдет вечер пародий поэтов и писателей Абхазии, сказала в интервью Sputnik заместитель директора по связям с общественностью и СМИ Шарида Тужба.
"Такие вечера пародии будут проходить чаще в Абхазском драмтеатре, уже с участием актеров, в первый раз будут участвовать поэты и писатели", — добавила она.
В вечере пародий примут участие поэты Владимир Зантария, Анатолий Лагулаа, Гунда Квициния, Алхас Чхамалия и Гунда Сакания.
"Я думаю, что это хорошая идея, проект замечательный. У нас еще в советское время, этот жанр развивался достаточно динамично, вы знаете, что Владимир Ацнариа, Сарион Таркил, и многие другие поэты часто возвращались к этому жанру. Сейчас, несколько молодых поэтов пишут очень на мой взгляд хорошие пародии", — сказал Зантария.
Пародии вносят определенное оживление не только в литературу но и в жизнь общества, считает поэт.
"Пародия, это своеобразное проявление сатиры, своеобразное проявление народного юмора, там есть некий синтез и художественного начала и народно-художественного мышления", — отметил он.
Владимир Зантария вспомнил времена, когда в республику приезжал знаменитый советский пародист Александр Иванов.
"Он приезжал к нам и организовывал авторские вечера в филармонии, народ собирался, люди тянулись на выступления, литературная в целом творческая общественность с удовольствием посещала такие события", — заметил Владимир Зантария.
Абхазское общество посвящает много времени каким-то политическим дрязгам.
"Иногда нужно находить время, для того, чтобы внутренне и духовно очиститься, а пародии, эпиграммы, это то, что свойственно нашему народу. Как вы знаете этот жанр получил развитие у Алексея Ласурия, Киршала Чачхалия, Таифа Аджба и многих наших замечательных поэтов. Я просил бы читателей прийти на вечер пародии, расслабиться, послушать наших талантливых поэтов", — отметил он.
Владимир Зантария рассказал, что на вечере пародии прозвучат в том числе новые произведения.
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Традиционно, абхазские поэты и писатели создавали эпиграммы друг для друга, эти произведения есть в разных номерах литературного журнала "Алашара", отметил Владимир Зантария.
Вечер пародий поэтов и писателей состоится в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в пятницу 5 октября, начало в 19:00.