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Абхазский драмтеатр

Духовно очиститься: вечер литературных пародий пройдет в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
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Вечера пародий с участием абхазских поэтов и писателей традиционно проходят в республике, но в Абхазском драмтеатре выступления состоятся впервые.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Впервые в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба пройдет вечер пародий поэтов и писателей Абхазии, сказала в интервью Sputnik заместитель директора по связям с общественностью и СМИ Шарида Тужба.

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"Такие вечера пародии будут проходить чаще в Абхазском драмтеатре, уже с участием актеров, в первый раз будут участвовать поэты и писатели", — добавила она.

В вечере пародий примут участие поэты Владимир Зантария, Анатолий Лагулаа, Гунда Квициния, Алхас Чхамалия и Гунда Сакания. 

"Я думаю, что это хорошая идея, проект замечательный. У нас еще в советское время, этот жанр развивался достаточно динамично, вы знаете, что Владимир Ацнариа, Сарион Таркил,  и многие другие поэты часто возвращались к этому жанру. Сейчас, несколько молодых поэтов пишут очень на мой взгляд хорошие пародии", — сказал Зантария.

Пародии вносят определенное оживление не только в литературу но и в жизнь общества, считает поэт.

"Пародия, это своеобразное проявление сатиры, своеобразное проявление народного юмора, там есть некий синтез и художественного начала и народно-художественного мышления", — отметил он.
Владимир Зантария вспомнил времена, когда в республику приезжал знаменитый советский пародист Александр Иванов.

"Он приезжал к нам и организовывал авторские вечера в филармонии, народ собирался, люди тянулись на выступления, литературная  в целом творческая общественность с удовольствием посещала такие события", — заметил Владимир Зантария.

Абхазское общество посвящает много времени каким-то политическим дрязгам.

"Иногда нужно находить время, для того, чтобы внутренне и духовно очиститься, а пародии, эпиграммы, это то, что свойственно нашему народу. Как вы знаете этот жанр получил развитие у Алексея Ласурия, Киршала Чачхалия, Таифа Аджба и многих наших замечательных поэтов. Я просил бы читателей прийти на вечер пародии, расслабиться, послушать наших талантливых поэтов", — отметил он.

Владимир Зантария рассказал, что на вечере пародии прозвучат в том числе новые произведения.

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"Поводов писать новые пародии достаточно, например я хорошо воспринимаю когда пишут пародии на мои стихи, это же здорово посмотреть со стороны на себя, на свое творчество, бывает, что некоторые обижаются на пародии, но надо находить в себе силы воли и быть смелым человеком, для того, чтобы послушать на себя пародию. Хорошо, когда ты задеваешь очень уязвимые стороны своего собрата по перу, но надо же послушать и то, что говорят сквозь призму пародии про твое творчество", — сказал поэт. 

Традиционно, абхазские поэты и писатели создавали эпиграммы друг для друга, эти произведения есть в разных номерах литературного журнала "Алашара", отметил Владимир Зантария.

Вечер пародий
© Фото : предоставлено Шаридой Тужба
Вечер пародий

Вечер пародий поэтов и писателей состоится в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в пятницу 5 октября, начало в 19:00. 

Теги:
пародия, Абхазский государственный театр, Абхазия


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