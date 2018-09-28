Десять премьер в год: чем драмтеатр планирует удивить зрителей, рассказали в Sputnik

Руководители и ведущий актер Абхазского государственного драматического театра подвели итоги прошлого сезона и поделились планами на 88 театральный сезон в пресс-центре Sputnik Абхазия.

По словам гендиректора драмтеатра Нодара Чанба, ожидается возрождение знаковых для республики спектаклей.

Новый сезон откроется премьерой "Гумистинская баллада" режиссера Мадины Аргун о трагических событиях Отечественной войны народа Абхазии по пьесе Анзора Мукба. Всего в ходе 88 театрального сезона зрителям представят около десяти премьерных спектаклей.

Возродить знаковые спектакли: драмтеатр Абхазии готовится к новому сезону>>

"То, что нам удалось восстановить, что сегодня наш театр готов к открытию 88 сезона, на который у нас очень много планов, говорит о том, что главная цель существования театра – творчество — достигнута", — отметил Чанба и добавил, что коллектив драмтеатра приступил к работе над восстановлением "Гуарапского писаря" и планирует возродить ряд других знаковых постановок этого театра.

Режиссер Валерий Кове рассказал о постановке "Махаз" по рассказу Фазиля Искандера, в котором играют не только опытные актеры, но и молодые выпускники российских вузов. По его словам, разные поколения артистов сумели достичь взаимопонимания и прочной связи.

Большим праздником назвал открытие нового театрального сезона актер Кесоу Хагба и, подводя итоги прошлого сезона, отметил, что самым главным событием в 2018 году для него стала роль Суперио в спектакле "Пешком".